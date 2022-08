ROMAINE MEDLIFE Joi, 11 August 2022, 12:21

​​În România, femeile trăiesc cu aproape opt ani mai mult decât bărbații (78,4 ani comparativ cu 70,5), ceea ce reprezintă unul dintre cele mai mari decalaje din UE, conform Raportului de țară “State of Health in the EU, România”. Au mai puține comportamente de sănătate riscante, însă petrec mai mulți ani de bătrânețe în stare de sănătate precară decât bărbații. Din acest motiv, prevenția, diagnosticarea precoce și tratamentul efectuat la timp pentru orice problemă de sănătate cu care se confruntă sunt foarte importante.

Care sunt cele mai frecvente afecțiuni medicale întâlnite la femei și cum pot fi depistate

În cazul femeilor, cea mai frecventă este patologia la nivelul sânilor, acele formațiuni precum adenoamele sau chisturile. Acestea trebuie investigate în timp, pentru că unele se complică. De aceea, ecografia de sâni este una dintre principalele investigații ce ar trebui realizate de femei pentru prevenție, cu o frecvență anuală. Dacă ecografia arată modificări care trebuie investigate mai amplu, se completează cu mamografie sau cu RMN de sâni, spune dr. Florin Ceaușu, Medic specialist medicină generală, MedLife Grivița.

Depistarea precoce a cancerului de sân este importantă pentru fiecare femeie, indiferent de factorii de risc, deoarece cu cât este depistat mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele de vindecare și de supraviețuire pe termen lung. În rândul femeilor din România cancerul mamar este tipul de cancer cu cea mai mare incidență (28 %), urmat de cancerul colorectal (12 %) și cancerul de col uterin (8 %), conform Profilului de țară din 2021 în ceea ce privește sănătatea.

Alte investigații foarte importante ce trebuie să facă parte din rutina de prevenție în cazul persoanelor de sex feminin sunt ecografia transvaginală, secrețiile, examenul de citologie și testul Babeș Papanicolau, spune dr. Florin Ceaușu. Toate acestea trebuie efectuate în mod obligatoriu anual, deoarece modificările pot surveni în luni de zile, mai ales în jurul vârstei de 30 de ani. Atunci mai apar și alte boli, care, din ce am observat, afectează un procent mare de femei, cum este de exemplu endometrioza.

În cazul complicațiilor care pot apărea pe partea de ginecologie, spre exemplu fibromatozele sau formațiunile cărora nu li se poate identifica etiologia, atunci se recomandă investigații mai amănunțite, spre exemplu examen de computer tomograf.

De asemenea, din punct de vedere statistic, anemiile, constipația, cefaleea sunt afecțiuni mai frecvent întâlnite în cazul femeilor decât al bărbaților, iar aceste probleme ar trebui investigate prin consultații, dar și examinări mai specifice, dacă medicul recomandă. Spre exemplu, RMN cerebral, pentru persoanele care se confruntă cu migrene pe perioade îndelungate, de ani de zile.

Ce controale regulate ar trebui să își facă o femeie după 40 de ani

Nu este o diferență mare între femeia tânără și femeia după 40 de ani, însă lucrurile se complică din punct de vedere hormonal, spune dr. Florin Ceaușu. Vârsta medie de menopauză în România este de 47 de ani. Dar, poate varia, în sensul în care menopauza poate apărea și la 42 și la 52. În funcție de paternul fiecărei persoane, investigațiile diferă.

O investigație suplimentară ce se recomandă față de cele anterior menționate este colonoscopia, ce trebuie făcută o dată la 5 ani, în cazul în care nu sunt probleme. Endoscopia, spre exemplu, nu este obligatorie, se face doar dacă există simptomatologie. În schimb, colonoscopia devine obligatorie în jurul vârstei de 50 de ani. Dacă există pattern în familie, aceste investigații se fac chiar și mai devreme de 40 de ani.

Mai există o problemă, cu o frecvență mai mare în cazul femeilor, decât al bărbaților – constipația cronică. În cazul persoanelor de 40 de ani și care suferă de constipație cronică, atunci ele ar trebui să efectueze o investigație de colonoscopie în mod obligatoriu.

După instalarea menopauzei, ar trebui avută în vedere și prevenția osteopeniei / osteoporozei, prin osteodensitometrie, examen recomandat la 5 ani după instalarea menopauzei, în medie. Dacă o persoană acuză dureri osoase, articulare și există astfel de probleme și în familie, atunci examenul este recomandat mai devreme, cam la 3 ani de zile.

Abonamentul medical ajută la prevenția afecțiunilor de sănătate cu care se confruntă femeile

Pentru a preîntâmpina apariția oricărei afecțiuni de sănătate, alături de un stil de viață echilibrat, este foarte importantă și prevenția medicală. Cu ajutorul unui abonament de sănătate femeile au acces mai ușor la consultațiile și investigațiile recomandate anual, și astfel pot trata din timp un eventual diagnostic ce ar putea să apară. Iar în cazul în care suferă de o patologie, au acces la monitorizare constantă.

În funcție de tipul abonamentului, pacientele au acces gratuit la consultații de specialitate, discounturi la ecografii și investigații ultraspecializate – RMN, CT, pentru probleme ginecologice, sarcină și naștere, menopauză.

În ultimii 5 ani, aproape 200.000 de femei au folosit abonamentul medical MedLife pentru prevenirea diferitelor tipuri de cancere sau a unor boli genitale. Au efectuat peste 350.000 de consultații ginecologice și aproape 500.000 de analize de laborator, ginecologia fiind pe locul 1 în topul specialităților accesate prin intermediul abonamentelor medicale. Peste 55% dintre accesările de servicii din sistemul medical MedLife au fost efectuate de femei cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani.

Ce avantaje oferă abonamentul medical pentru femeile însărcinate?

Fiecare viitoare mamă își dorește o sarcină fericită și fără stres. Din acest motiv, abonamentul medical este un instrument de ajutor, care poate să ofere o îngrijire personalizată în fiecare fază a sarcinii, dar și după naștere.

Protocolul de sarcină standard conține seturi de analize și ecografii împărțite pe cele 3 trimestre ale sarcinii, care asigură o monitorizare completă și amănunțită a mamei și copilului. Majoritatea analizelor și consultațiilor necesare în sarcină au rolul de a confirma parcursul său normal, atât din punctul de vedere al sănătății bebelușului, cât și al sănătății mamei. Prin efectuarea acestor controale și analize regulate se urmărește depistarea din timp a anumitor probleme care ar putea apărea, pentru a lua toate măsurile necesare.

Pe lângă facilitarea unei relații directe cu medicul și crearea unei rutine de monitorizare, abonamentul medical ridică și presiunea financiară de pe umerii unei familii. Economiile pe care le poate face o femeie gravidă cu ajutorul abonamentului se ridică la sume destul de importante. De exemplu, doar în cazul consultațiilor, care, potrivit recomandărilor medicilor trebuie efectuate lunar, cu ajutorul abonamentului medical o pacientă poate economisi minimum 1.800 lei.

În ultimii 5 ani, cu ajutorul abonamentului medical MedLife, peste 21.000 de femei însărcinate au realizat controale și analize care le-au ajutat în urmărirea parcursului normal al sarcinii.

Abonamentul medical încurajează, așadar, prevenția și ajută la depistarea precoce a bolilor și la monitorizarea sănătății, cu un cost redus, atât financiar, dar și emoțional.

