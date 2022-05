Imagini din sala de operații Marți, 10 Mai 2022, 13:47

"Nu tot ceea ce ține de obezitate are de-a face cu voința", ne-a explicat Dr. Viorel Dejeu, medic primar chirurgie generală și chirurgia obezității la MedLife, după ce am asistat la o operație de micșorare a stomacului, o intervenție de tip Gastric Sleeve. Pacientul suferea de obezitate morbidă, iar intervenția chirurgicală îl va ajuta să revină la greutatea normală și să scape de alte afecțiuni asociate. "Ceea ce se întâmplă după intervenție este la fel de important ca intervenția în sine", a spus Dr. Dejeu.

Intervenție Gastric sleeve la MedLife Foto: Hotnews

Este foarte important ca pacienții să realizeze că după operație există riscul reîngrășării dacă nu au grijă la alimentație și la stilul de viață, așa cum ne spune Dr. Dejeu: “Întotdeauna obezitatea va pândi la ușă și e foarte, foarte ușor să ne reîngrășăm chiar și odată ce suntem operați".

Ce înseamnă obezitatea morbidă?

Există mai multe grade de obezitate, iar unul dintre indicii folosiți pentru a determina gradul este indicele de masă corporală (IMC): “Până în 25, suntem normoponderali; dacă indicele de masă corporală este între 25 și 30 vorbim de supraponderali; dacă este între 30 și 35 e obezitate de gradul 1; 35-40 obezitate de grad 2 și, ce trece de 40, indice de masă corporală 40, vorbim de obezitate morbidă, de grad 3", a explicat Dr. Dejeu.

Dar, acestea sunt doar numere și ele trebuie să fie interpretate în legătură cu alți factori, precum bolile asociate, hipertensiunea sau diabetul.

De regulă, pacienții ajung la doctorul Dejeu atunci când se confruntă cu probleme de greutate și au auzit că obezitatea și diabetul pot fi tratate chirurgical: "Avem o echipă multidisciplinară, evaluăm pacientul și vedem dacă are o indicație sau nu, în acest sens", a afirmat chirurgul.

"Nu exista obezi, ci familii de obezi"

În ziua în care am filmat operația de micșorare a stomacului în cadrul spitalului MedLife, Dr. Viorel Dejeu a realizat opt intervenții. Între acestea au fost și operații efectuate la doi pacienți, soț și soție.

"Se întâmplă destul de des ca, din aceeași familie, să avem doi membri. De regulă, se spune că nu există obezi, ci familii de obezi. Și atunci foarte des avem soț - soție sau mamă - fiică și așa mai departe", ne-a povestit Dr. Dejeu.

Cauzele obezității

Obezitatea are mai multe cauze, iar cele mai multe dintre ele nu depind în totalitate de pacient, mai este implicată și încărcătura genetică sau educația pe parcursul vieții.

"Odată ce ajungem obezi, intrăm într-un cerc vicios. Intervin tot felul de factori psihologici: felul cum ne simțim, felul cum ne vedem pe noi înșine, dar și bacteriile din intestin. Sunt studii care ne spun că dacă arhitectura bacteriană intestinală e de un anumit fel, ai o predispoziție mult mai mare spre a te îngrășa", a explicat Dr. Viorel Dejeu.

Medicul mai spune că o mare parte din ceea ce înseamnă obezitate depășește voința pacientului. "Sunt niște mecanisme intrinseci, mecanisme pe care le ai în tine, care luptă tot timpul împotriva ta.Evident, poate să fie vorba și despre lene, poate să fie vorba și despre a mânca excesiv, a mânca alimente de un anumit fel și așa mai departe. Însă, obezitatea, subiectul obezității depășește această sintagmă a omului leneș care nu are voință și nu știe a se opri când se așază la masă", a adăugat doctorul.

În ce constă intervenția gastric sleeve

Operația la care am asistat a fost cea de “gastric sleeve", cea mai frecventă la momentul actual, atât în România, cât și la nivel internațional.

"Stomacul are un volum, undeva, între 1 și 2 litri. La finalul intervenției, stomacul va avea o dimensiune mult redusă, undeva în jur de 80 de mililitri. Astfel că pacientul va avea parte de un efect restrictiv, adică va simți senzația de sațietate, de plin, la porții mult, mult mai mici: undeva în jur de 80 de grame, imediat postoperator", ne-a explicat medicul.

Micșorarea propriu zisă a stomacului este doar unul dintre efecte, fiind urmat de componenta hormonală, care este la fel de importantă: “în stomac se formează niște hormoni care stimulează foamea și apetitul. Scoțând o mare parte din stomac, va scădea și concentrația acestor hormoni în așa fel încât pacientul nu va mai simți la fel de intens senzația de foame sau poate nu o va mai simți deloc, pentru o perioadă de timp".

Bypass gastric pentru pacienții diabetici

Un alt tip de intervenție în acest domeniu este bypass-ul gastric, care se adresează în mod special pacienților diabetici și reprezintă tratamentul chirurgical al diabetului zaharat de tip 2.

În cadrul operației de bypass gastric, "croim un stomac mai mic, facem și o conexiune între acel stomac mai mic și intestinul subțire, în așa fel încât mâncarea să nu parcurgă tot intestinul subțire. Deci, facem o scurtătură acolo".

Dr. Dejeu ne-a explicat că astfel, având o traiectorie mai scurtă în intestin, nu se va absorbi tot ce mâncăm. În plus, pentru că mâncarea nu mai parcurge prima porțiune din intestin, care e o porțiune foarte importantă din punct de vedere hormonal și al conexiunilor cu pancreasul - cel care produce insulină – efectele asupra diabetului apar rapid.

Efectul? Glicemia se normalizează imediat după operație.

"Asta înseamnă că vedem pacienți cu diabet greu de controlat, cu doze foarte mari de insulină, care vin la noi, au o intervenție de bypass gastric și la două-trei zile de la intervenție, au scăpat de diabet. Sunt cu glicemii normale. E fascinant!", a explicat chirurgul.

Recuperarea după operația de micșorare a stomacului

Recuperarea după intervenția de micșorare a stomacului este extrem de rapidă, la fel și reintegrarea socială și profesională: “Uităm inciziile acelea mari și dureroase. Pacienții, la două ore de la intervenție, sunt la prima plimbare, încep să se hidrateze, să bea lichide, se alimentează foarte repede. Spitalizarea, de regulă, este de o noapte sau două".

Riscul reîngrășării după gastric sleeve

Există cazuri de pacienți care au slăbit 60 de kilograme, fără operație, de la 130 kg până la 70 de kg, dar ulterior, în interval de un an de zile, au depășit chiar și greutatea inițială și au ajuns la 140 de kg. L-am întrebat pe Dr. Dejeu de ce se întâmplă acest lucru și cum poate fi evitat acest scenariu:

"Operațiile acestea sunt un ajutor important, dar nu au cum să facă absolut totul pentru pacient. Sunt, practic, o unealtă pe care pacientul trebuie să învețe să o folosească eficient. Altfel există riscul îngrășării și aceasta este una dintre realitățile cele mai ignorate de către pacienții care se operează. Nu vor să audă că ceea ce se întâmplă după intervenție este la fel de important ca intervenția în sine. Ne operăm, intervenția ne ajută foarte mult dar, dacă zilnic facem ceva ca să o păcălim, o să ajungem în interval de doi-trei ani să ne reîngrășăm", a explicat chirurgul.

Modul de alimentație și stilul de viață al pacientului este extrem de important pentru a menține rezultatele obținute cu ajutorul intervenției chirurgicale.

"Bătălia cu obezitatea nu se sfârșește odată cu o intervenție chirurgicală, acolo este doar o schimbare de paradigmă, dar bătălia trebuie să continue toată viața", a adăugat Dr. Dejeu.

Unde poate fi făcută operația de micșorare a stomacului?

Operația de micșorare a stomacului se poate face în mai multe spitale din rețeaua MedLife: Spitalul MedLife Genesys Arad, Spitalul MedLife Polisano Sibiu și Life Memorial Hospital, cel mai mare spital MedLife.

"Eu fac parte dintr-o echipă mai mare, o echipă multidisciplinară. Suntem cinci chirurgi, nutriționiști, psihologi și medici de alte specialități. Primul centru pe care l-am organizat a fost la Arad, în cadrul Spitalului MedLife Genesys. Am fost plecat o perioadă din țară, iar când m-am întors aici am început și am dezvoltat foarte mult partea aceasta de chirurgie a obezității și de chirurgie metabolică. Următorul pas a fost spre Sibiu în Spitalul MedLife Polisano, după care, evident, nu puteam să lipsim din București. Pacienții ne pot găsi și în București în clinicile MedLife", ne-a povestit Dr. Dejeu.

Momentan, în România nu există un program național de chirurgie a obezității în sistemul public de sănătate, ceea ce înseamnă că acest tip de intervenții nu pot fi acoperite de asigurările de stat.

"Din păcate, știm că obezitatea aduce foarte multe probleme de sănătate asociate și sunt studii făcute, la nivel internațional, că e mult mai rentabil să-i acoperi unui pacient o astfel de intervenție și să-l ajuți să se vindece de diabet, hipertensiune, apnee de somn și de o multitudine de alte boli asociate decât să îi acoperi acest tratament toată viața", ne-a explicat Dr. Viorel Dejeu.

Life Memorial Hospital, în care a avut loc intervenția filmată de echipa HotNews, este cel mare spital din cadrul Sistemului Medical MedLife. Lunar aici sunt efectuate peste 550 de intervenții din spectrul chirurgiei generale, chirurgiei endocrine, chirurgia mâinii, neurochirurgiei, chirurgiei ORL și oftalmologiei, chirurgiei plastice și reconstructive, chirurgiei ginecologice și nu numai.

