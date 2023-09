RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 03 Septembrie 2023, 19:30

HotNews.ro

0

Ucraina intenționează să crească producția de drone încă din această toamnă, a declarat duminică ministrul ucrainean al apărării, în timp ce țara a crescut numărul atacurilor cu drone pe teritoriul Rusiei, relatează Reuters.

Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apărării, la Trilaterala România - Ucraina - Republica Moldova Foto: Agerpres

Atacurile ucrainene cu drone asupra teritoriului rus s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar zeci de drone au lovit Rusia în câteva zile, ajungând până în orașul vestic Pskov, la 600 km de Ucraina.

Kievul a folosit atât drone aeriene pentru a ataca aerodromurile, cât și drone acvatice pentru a ataca navele și podul Kerci din Crimeea.

„Cred că în această toamnă va avea loc o creștere în producția diferitelor drone ucrainene: zburătoare, plutitoare, etc., iar acest lucru va continua să crească în volum”, a declarat Oleksii Reznikov agenției de presă de stat Ukrinform.

El a spus că un motiv pentru creșterea producției a fost că autoritățile au modificat diverse reglementări și legi.

"Așa că am rescris regulamentele... și am simplificat procedurile. Și cred că noi am reușit și asta și ne-a oferit oportunitatea unei astfel de creșteri. Mai ales pentru producătorii de drone care au început producția în garaje", a spus el.

Ucraina este dependentă în mod semnificativ de aprovizionarea cu arme occidentale moderne, dar Kievul s-a angajat să nu le folosească pe teritoriul Rusiei, iar pentru astfel de atacuri folosește doar arme produse pe plan intern, în primul rând drone.

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri că a distrus un total de 281 de drone ucrainene în ultima săptămână, inclusiv 29 în regiunile de vest ale Rusiei, indicând amploarea războiului cu drone între Rusia și Ucraina.

Ucraina a atacat mai multe aerodromuri aflate pe teritoriul Rusiei, cum ar fi centrul Moscovei, dar și baze militare atât în ​​Crimeea ocupată, cât și în regiunile apropiate de granița cu Ucraina.

Oficialii ucraineni spun în mod normal puțin sau nimic despre atacurile asupra țintelor rusești, dar spun că distrugerea infrastructurii ruse este vitală pentru efortul de război al țării.

Citește și:Ucraina recunoaște pentru prima dată că a efectuat un atac de pe teritoriul rus