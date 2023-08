RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 10 August 2023, 09:01

Ucraina are o unitate de elită a Forţelor pentru Operaţii Speciale, cunoscută sub numele de Batalionul Șaman, care se concentrează să distrugă infrastructura rusească care este folosită pentru a ataca teritoriul ucrainean. Forțele speciale fac parte din Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării și printre obiective se numără și eliminarea ofițerilor ruși de rang înalt, relatează The Times, citată de The Moscow Times.

Luptător al forțelor speciale Foto: Shutterstock

Publicația britanică a vorbit cu mai mulți membri ai batalionului, ale cărui sarcini principale sunt informațiile militare și operațiunile de distrugere a infrastructurii din spatele liniilor inamice.

„Am avut o creștere a numărului de ținte, misiuni asupra unor persoane sau facilități specifice, cum ar fi clădiri în care se află un general sau cinevacu rang înalt în Rusia", a declarat pentru The Times un sergent în vârstă de 30 de ani cu indicativul „Inteligent".

El a arătat o înregistrare video a uneia dintre aceste ambuscade în apropiere de Belgorod, la granița cu Ucraina, în timpul căreia a fost ucis un ofițer militar rus care conducea un camion.

„Inteligent" a precizat că, în ultimele șase luni, luptătorii batalionului Șaman au desfășurat cu succes „mai mult de zece astfel de operațiuni".

General rus prins în ambuscadă

El nu a precizat numele ofițerului ucis. Cu toate acestea, publicația britanică a aflat că este vorba despre colonelul Vladimir Kuznețov, comandantul Regimentului 1009 de pușcași motorizați, format în principal din soldați mobilizați din regiunea Pskov.

Presa rusă și canalele de Telegram au scris că, la 5 iunie, militarul rus a căzut într-o ambuscadă într-un vehicul de serviciu în apropierea graniței cu Ucraina, în regiunea Belgorod. Kuznețov a a fost împușcat de patru ori și a murit.

Luna trecută, a fost anunțată moartea unui locotenent-colonel FSB de la poliția de frontieră, Andrei Skuratov. Mașina lui a fost aruncată în aer de o mină în regiunea Briansk.

Ucraina susține că a ucis 15 generali ruși

Forțele armate ucrainene susțin că au eliminat 15 generali ruși de la începutul războiului. Moscova a confirmat moartea a șase dintre ei.

Aceștia sunt generalul-locotenent Oleg Tsokov, comandantul Diviziei 144 de pușcași motorizați, și generalul-maior Serghei Goryachev, șeful de stat major al Armatei 35 de Arme Combinate, care au fost uciși în această vară, precum și generalul-maior Roman Kutuzov, comandantul Corpului 1 Armată al autoproclamatei Republici Populare Donețk, generalul-maior Andrei Sukhovetsky, comandantul adjunct al Armatei 41 de Arme Combinate a Districtului Militar Central, generalul-maior Vladimir Frolov, comandantul adjunct al Armatei a 8-a, și generalul-maior în retragere Kanamat Botashev.

Luptătorii batalionului Șaman au remarcat că informațiile culese reprezintă o componentă cheie a succesului în misiunile lor.

„Rușii iubesc banii și își urăsc generalii, așa că putem obține o mulțime de informații utile în interiorul armatei lor. Iar noi avem o mulțime de echipamente utile.Băieții au întotdeauna drone kamikaze, uneori pot doborî chiar și un vehicul foarte puternic", a precizat tânărul sergent ucrainean.

Potrivit acestuia, atunci când este necesară distrugerea unei ținte, grupurile de șase oameni desfășurate cu elicopterul funcționează cel mai bine. Pentru astfel de misiuni, se utilizează un Black Hawk american echipat cu mitraliere M-240.

Batalionul Șaman cooperează cu gherilele rusești care luptă pentru Ucraina

Pentru alte operațiuni, trebuie să meargă pe jos atât la dus, cât și la întors, așa că trebuie să parcurgă 50 de kilometri în cadrul unui antrenament în echipament complet înainte de a li se permite să plece în misiune.

Soldații au mai spus că, uneori, forțele speciale ale GUR cooperează cu gherilele rusești care luptă pentru Ucraina, ce îndeplinesc sarcini pe teritoriul Federației Ruse.

Anterior, Șaman a fost o unitate mică, dar acum a crescut până la un batalion. The Times notează că acum este „o forță mult mai ambițioasă" decât era anul trecut, când publicația a scris pentru prima dată despre ea.

Bazele aeriene, vizate de forțele speciale ucrainene

Forțele speciale au confirmat că, de atunci, au avansat mult mai mult și și-au stabilit obiective greu de atins, cum ar fi bazele aeriene.

„Aceasta este o țintă foarte mare, cu o securitate serioasă. Nu te poți descurca aici doar cu forțele speciale care au mers în misiune. Trebuie să existe sursele noastre în oraș sau chiar la bază, în armata rusă", a precizat militarul GUR.

În decembrie, au avut loc explozii la bazele aeriene Engels-2 din Saratov și Dyagilevo din Riazan, unde erau bombardiere strategice Tu-22 și Tu-95 folosite pentru lovituri în Ucraina. Mai multe baze aeriene rusești din Crimeea au fost, de asemenea, atacate.

