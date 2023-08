RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 04 August 2023, 19:54

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar căuta un înlocuitor pentru ministrul său al apărării, Oleksii Reznikov, acesta fiind favorit pentru postul de ambasador al Kievului la Londra, a confirmat pentru revista The New Voice of Ukraine un oficial de rang înalt de la Kiev.

Guvernul ucrainean la o intalnire cu omologii din SUA Foto: US State Department / Alamy / Alamy / Profimedia

Aceste informații au apărut după ce Zelenski l-a demis pe Vadim Prîstaiko, ambasadorul Ucrainei la Londra, după ce acesta a criticat anumite comentarii făcute de președintele ucrainean la adresa guvernului britanic.

Întrebat despre speculații de jurnaliștii ucraineni, Roman Kostenko, secretarul Comisiei pentru apărare din parlamentul ucrainean, a răspuns că:

„Noi, ca parlamentari, deținem de asemenea această informație. Ea a fost confirmată. Și nu este prima săptămână când s-a întâmplat asta”, a spus Kostenko, o referință la faptul că și mai devreme în cursul acestui an au apărut zvonuri că Oleksii Reznikov urmează să fie înlocuit din funcție.

Presa ucraineană a scris în luna februarie că Reznikov urmează să fie înlocuit în urma scandalului de corupție în care a fost implicat ministerul apărării în privința achizițiilor de hrană supraevaluate pentru forțele armate.

„Există de asemenea această informație că Reznikov ar putea fi trimis ambasador la Londra, care de asemenea a fost confirmată de mai multe surse”, a mai spus acum șeful Comisiei pentru apărare din parlamentul ucrainean.

Generalul Kirilo Budanov nu ar mai fi favoritul pentru postul de ministru al apărării

Roman Kostenko afirmă însă că în privința posibilului înlocuitor al lui Reznikov „am auzit mai puțin despre [generalul Kirilo] Budanov, în primul și în primul rând fiindcă el nu poate prelua postul ca un soldat aflat în serviciul activ”.

Kostenko amintește de faptul că legislația ucraineană, precum cea din multe țări, prevede că funcția de ministru al apărării poate fi ocupată doar de către un civil, pentru a asigura controlul civil asupra forțelor armate ale țării.

„Dacă Biroul Președintelui vrea să îl pună pe Budanov în această funcție, ei ar trebui să treacă o lege care să permită acest lucru. Orice altceva ar fi o încălcare a legii și ar fi inacceptabil”.

Deputatul ucrainean a atras însă atenția că o asemenea mutare ar încălca angajamentele luate de Ucraina de a se alinia standardelor NATO în vederea unei aderări la alianță.

Kostenko a mai spus că, din datele pe care le are la dispoziție, favoritul pentru a-i lua locul lui Oleksii Reznikov ar fi Oleksandr Kubrakov, actualul ministru ucrainean al infrastructurii.

În vârstă de 40 de ani, Kubrakov este un membru al partidului „Slujitorul Poporului” al președintelui Zelenski, fiind ales în 2019 în parlamentul ucrainean pe listele acestei formațiuni.

El este un absolvent al Universității Naționale de Economie de la Kiev și al Școlii de Administrație Publică John F. Kennedy din cadrul Universității Harvard.

