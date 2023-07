RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 27 Iulie 2023, 08:43

Trupele Kievului și-au intensificat contraofensiva după două luni de mici câștiguri teritoriale, organizând un nou atac în sudul țării și se apropie de orașul Bahmut, din estul țării, unde se dau lupte acerbe, potrivit The New York Times, citat de The Guardian. Oficialii ucraineni au informat Washingtonul despre începerea unei noi faze a contraofensivei și obiectivul principal al acesteia. Bloggeri militari ruși par să confirme intensificarea atacurilor ucrainene.

Armata ucraineana Foto: Wojciech Grzedzinski / AFP / Profimedia Images

Oficiali de la Pentagon au declarat pentru NYT sub rezerva anonimatului că „lovitura principală" al contraofensivei are loc acum, în timp ce armata ucraineană trimite mii de întăriri antrenate și echipate în Occident într-un punct perceput ca fiind slab în apărarea rusă din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei.

Cu toate acestea, Washington Post a relatat că un oficial american este prudent în a trage concluziile că principala contraofensivă a început.

Forțele ucrainene își intensifică eforturile de a recuceri teritoriile de pe linia frontului,cu atacuri puternice și angajarea soldaților mai bine antrenați pe câmpul de luptă, au declarat miercuri trei oficiali ai Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii pentru Politico.

„Vedem semne de mișcări pregătitoare pentru ca forțe suplimentare din zona Zaporojie să intre în luptă. Dar nu este clar care ar putea fi scopul acestor mișcări", a declarat oficialul.

Atac „masiv” respins, susțin rușii

Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt principal al Ministerului rus al Apărării, a declarat miercuri că un atac „masiv" și lupte crâncene au loc la sud de așezarea Orikhiv, dar a precizat că atacul a fost respins.

Cu toate acestea, milbloggerul militar rus Rybar a descris un „atac cu peste 80 de vehicule blindate, inclusiv tancuri, vehicule de luptă de infanterie, transportoare blindate de personal și vehicule de luptă", iar forțele ucrainene au reușit să pătrundă „în trei zone ... (pe fondul unor) lupte aprige".

În centrul luptelor de miercuri a fost satul Robotyne, controlat de ruși, dar principalele obiective ucrainene sunt orașul Tokmak, puternic fortificat, și, dincolo, Melitopol.

Melitopol este un centru vital pentru eliberarea sudului țării și eliberarea lui și ar izola Crimeea ocupată de ruși.

„Marele test”

„Acesta este marele test", a declarat un oficial american de rang înalt, citat de New York Times. Comandanții ucraineni ar fi încercat să profite de un moment de oportunitate, după săptămâni întregi în care au uzat apărarea rusă în Zaporojie și au bombardat depozitele de muniții și centrele logistice rusești din spatele frontului.

Obiectivul este de a tăia legătura terestră dintre teritoriul ucrainean ocupat de ruși și Crimeea anexată ilegal de Moscova în 2014, sau cel puțin de a face suficiente progrese pentru a aduce peninsula, importantă din punct de vedere strategic, în raza de tragere a Ucrainei.

Demiterea comandantului rus din regiune, generalul-maior Ivan Popov, după ce acesta a criticat conducerea militară, a contribuit, de asemenea, la sentimentul că acesta ar putea fi un moment de vulnerabilitate a Rusiei în zonă.

De asemenea, armata ucraineană atacă în jurul orașului Bahmut din regiunea Donețk, pe care rușii l-au revendicat în urmă cu trei luni, prima victorie pe care a avut-o Moscova din ultima vreme.

În ultimele zile, trupele ucrainene ar fi cucerit satul Andriivka și avansează în jurul satului Klishchiivka, situat la aproximativ șase kilometri spre sud, ocupând terenuri înalte importante și pădurile din apropiere.

Ucraina încearcă să încercuiască parțial orașul aflat în ruine, unde tactica siriană folosită de ruși îi dezavantajează, împingând dinspre nord și sud pentru pentru a strâgnge într-o menghină forțele rusești din interior.

Cu toate armele înainte

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că în lupte se folosesc toate sistemele de armament disponibile, inclusiv munițiile cu dispersie furnizate recent de SUA.

Institutul pentru Studiul Războiului a descris câștigurile ucrainene revendicate ca fiind „semnificative din punct de vedere tactic", iar unii bloggeri militari ruși au părut să confirme progresele făcute de trupele Kievului.

Dacă avansul se confirmă, forțele ucrainene se află, astfel, mai aproape de importanta autostradă T053, ruta nord-sud care traversează orașul.

Un blogger militar rus spune că „inamicul a reușit să ocupe înălțimile adiacente (din Klishchiivka), de unde a desfășurat focuri de sisteme antitanc și grupuri de lunetiști pentru a sprijini infanteria și echipamentele care avansează".

Corespondentul rus de război susține că lupte grele au loc de câteva zile, iar dronele ucrainene influențează evoluția atacului.

Andrii Kovaliov, un purtător de cuvânt al Statului Major al forțelor armate ucrainene, a declarat că trupele au avansat în direcția satului Staromayorske, în regiunea Donețk, în apropierea unor așezări recucerite de Ucraina luna trecută. Trupele ucrainene își întăreau pozițiile pe care le ocupaseră, iar forțele rusești opuneau o rezistență puternică, a spus el.

Rusia încearcă o diversiune

În jurul localității Andriivka, care fusese folosită ca centru logistic de către forțele rusești, Moscova a desfășurat tancuri și vehicule blindate pentru a încerca să elibereze linia de copaci de forțele ucrainene, dar aparent fără suficient sprijin din partea infanteriei, ceea ce a dus la pierderi semnificative de vehicule luate în vizor de drone, iar rușii s-ar fi retras din zonă.

Bătălia de acum pentru Bahmut, unde au avut loc lupte continue de la începutul verii trecute, a subliniat poziția fragilă a Rusiei asupra orașului și a zonelor rurale din jur, de când a apărut ca obiectiv în timp ce înaintarea trupelor Moscovei spre orașele Sloviansk și Kramatorsk din estul țării a eșuat.

Rusia și-a intensificat atacurile mai la nord, în zona Kreminna și Lîman, despre care analiștii cred că ar putea fi o diversiune pentru a ușura presiunea din sud prin atragerea de trupe în acest sector.

Kievul încearcă să limiteze pierderile

De când Kievul a lansat contraofensiva la începutul verii, cu câteva luni mai târziu decât anunțase inițial, întârziată parțial de livrările de echipament occidental, oficialii ucraineni au insistat că au avansat cu grijă pentru a limita numărul victimelor în rândul luptătorilor.

Ministrul adjunct al apărării, Hanna Malyar, a afirmat la începutul acestei săptămâni că forțele rusești au suferit pierderi semnificative în luptele din est., care ar putea fi explicate prin utilizarea intensă a munițiilor cu dispersie furnizate de SUA.

Ritmul lent al câștigurilor Ucrainei, după opt săptămâni de contraofensivă, a provocat un oarecare scepticism cu privire la posibilitatea ca Kievul să reușească să facă o breșă, deoarece s-a confruntat cu apărarea bine pregătită a rușilor, inclusiv cu câmpuri de mine care au o adâncime de 16 km în unele locuri.

Armata germană a criticat într-un document clasificat modul în care ucrainenii își desfășoară ofensiva împotriva invadatorilor ruși, afirmând că aceștia nu aplică metodele de război învățate în Occident, potrivit Bild, care afirmă că a obținut o copie a documentului.

Armata ucraineană, criticată de Germania

Faptul că Ucraina împarte brigăzile antrenate în Occident în grupuri de câte 10-30 de soldați izolați de restul trupelor anulează efectul pregătirii occidentale, al armamentului mai bun și al unui mai număr mare de soldați disponibili, explică jurnaliștii de la Ukraîinska Pravda, care au preluat informațiile transmise de Bild.

În plus, ofițerii germani critică și pregătirea personalului militar ucrainean cu experiență, afirmând că acesta este reticent la a asimila principiile pregătirii occidentale sau nu participă deloc la instruire.

Documentul de asemenea arată că personalul ucrainean de comandă „prezintă uneori deficiențe semnificative la nivelul corespunzător desfășurării și aplicării proceselor de comandă, ceea ce duce la decizii parțial incorecte și periculoase”.

Forțele armate ucrainene nu au comentat informațiile relatate de Bild. O sursă din domeniul apărării din Marea Britanie a contestat evaluarea germană, declarând pentru London Telegraph că ucrainenii au „cu siguranță o mulțime de probleme, dar nu cred că această acuzație este una dintre ele".

