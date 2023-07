RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 08:25

0

Unul dintre cei mai importanți consilieri ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat optimismul că Kievul ar putea adăuga în curând sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACM) la arsenalul său de arme, potrivit CNN.

Sistemul tactic de rachete al armatei (ATACMS) folosit în timpul unui exercițiu comun Coreea de Sud-SUA Foto: Handout / AFP / Profimedia

Rachetele teleghidate fabricate în SUA au o rază de acțiune de până la 300 de kilometri.

Andrii Yermak a declarat jurnaliștilor de la Kiev că este de părere că administrația Biden este „foarte aproape” de a lua o decizie privind aprobarea transferului de rachete către Ucraina, deși a subliniat că nu a fost luată încă o decizie finală.

Liderii ucraineni au avut ATACM-urile aproape în fruntea listei de dorințe încă din primele luni ale războiului. Raza de acțiune mai mare a rachetelor ar aduce în vizor mai multe ținte rusești, inclusiv unele din Crimeea ocupată, precum și din Rusia însăși, fapt care a îngrijorat SUA.

Printre țintele rusești pe care Ucraina dorește să le lovească se numără în principal depozitele de muniții și de combustibil, precum și clădirile care adăpostesc soldați ruși aflați departe în spatele liniei frontului.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat aceste lovituri în cadrul a ceea ce este descris ca fiind operațiuni de modelare, menite să întrerupă și să degradeze liniile de aprovizionare inamice înaintea ofensivei terestre.

Rapoartele sugerează că Ucraina a început să folosească în mod eficient rachetele Storm Shadow, care au fost donate de Marea Britanie în luna mai și au o rază de acțiune de aproximativ 250 de kilometri.

Comentariile lui Yermak au fost făcute în urma unui raport din The New York Times care a descris o „dezbatere discretă” în cadrul administrației Biden cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina, inversând astfel poziția SUA conform căreia Ucraina nu are nevoie de ele.

Preşedintele american Joe Biden a declarat miercuri că ia în considerare autorizarea transportului către Ucraina a unor rachete ATACMS cu rază mai lungă de acţiune, pe care Kievul le solicită să-şi consolideze contraofensiva împotriva Rusiei, transmit EFE.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că armele livrate de occidentali Ucrainei nu vor schimba nimic pe câmpul de luptă, ci doar va escalada și mai mult conflictul, adăugând că tancurile de fabricație străină sunt o „țintă prioritară” pentru forțele Moscovei, relatează Reuters.

Întrebat despre decizia Franței de a furniza Ucrainei rachete de croazieră SCALP cu rază lungă de acțiune, care pot parcurge 250 km, Putin a spus: „Da, provoacă daune, dar nu se întâmplă nimic critic în zona de război cu utilizarea lor”.

Putin a adăugat că tancurile de fabricație străină sunt „o țintă prioritară pentru băieții noștri”.