Oficiali din mai multe țări ale NATO au luat legătura cu guvernul de la Kiev pentru a le cere liderilor ucraineni să nu ordone atacuri pe teritoriul Rusiei în timpul rebeliunii militare declanșate de Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, transmite CNN, citând o sursă familiară du discuțiile.

Delegatie a SUA in vizita in Ucraina Foto: US State Department / Alamy / Alamy / Profimedia