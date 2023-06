RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 10 Iunie 2023, 17:20

Un bărbat a fost surprins în timp ce pedala pe lângă un sistem HIMARS chiar în momentul în care au fost lansate rachete. Din imaginile care circulă pe rețelele de socializare, biciclistul pare că nu s-a speriat deloc de echipamentul folosit de trupele ucrainene atât de aproape de el.

Sistem HIMARS Foto: U.S. Air Force / Zuma Press / Profimedia Images

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un biciclist care pare absorbit de grijile sale încât nu este atent la lansatorul de rachete multiple HIMARS, notează publicația The New Voice of Ukraine.

De obicei, soldații ucraineni blocheaza traficul înainte de a pune sistemul HIMARS pe poziție pentru a lovi o țintă inamică, dar se pare că de data aceasta nu au fost atenți la drumul secundar care dădea pe șoseaua unde este pus echipamentul.

\uD83D\uDE44Безстрашний велосипедист проїхав перед РСЗВ HIMARS просто під час пуску ракет і навіть не озирнувсяhttps://t.co/qzx4vurWRO pic.twitter.com/C3yJpdJefp — NV (@tweetsNV) June 9, 2023

Biciclistul a apărut brusc și pare că a ignorat uriașul sistem pe care l-a depășit prin față chiar în momentul în care lansa rachete.

„La naiba!", a comentat cameramanul surprins de situație, în timp ce filma scena incredibilă.

Bărbatul nici măcar nu s-a uitat în urmă și și-a văzut de drum.

