RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 02 Mai 2023, 12:22

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

​Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că Ucraina nu are dreptul să utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federaţiei Ruse, scrie marţi publicaţia germană Die Zeit, citată de agențiile Unian și Agerpres.

ministrul german al Apararii Boris pe un tanc Leopard 2 Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Scholz a mai afirmat la un eveniment public la Bendorf, în landul Rheinland-Pfalz, că și alţi furnizori occidentali de arme au stabilit reguli similare pentru Ucraina.

Cancelarul german a subliniat necesitatea ca ţările occidentale să acorde Kievului asistenţa necesară, dar în acelaşi timp a avertizat că trebuie făcut totul pentru a nu permite declanşarea unui război între Rusia şi NATO.

Partenerii occidentali ai Ucrainei, care îi furnizează ajutor militar pentru a contracara agresiunea rusă, subliniază în mod regulat că nu susţin loviturile asupra teritoriului Rusiei în special cu utilizarea armelor livrate de ei, notează Unian, amintind că SUA au subliniat în mod particular că respectă deciziile Ucrainei pe câmpul de luptă, dar nu aprobă loviturile asupra teritoriului Rusiei.

Washingtonul a precizat însă că lovirea unor ținte din Crimeea este legitimă, întrucât Moscova a anexat ilegal acest teritoriu care aparține de drept Ucrainei.

„Nu contează ce decid ucrainenii în legătură cu Crimeea în ceea ce priveşte unde anume aleg să lupte etc, Ucraina nu va fi sigură decât dacă în Crimeea se va produce minimum, minimum o demilitarizare”, a declarat în luna februarie a acestui an subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, la un eveniment organizat de Carnegie Endowment for International Peace în Washington.

Ucraina spune că exploziile de pe teritoriul Rusiei sunt problema Moscovei

În acelaşi timp, explozii au loc cu regularitate pe teritoriul Federaţiei Ruse, pentru care Ucraina de cele mai multe ori nu şi-a asumat responsabilitatea.

Poziţia autorităţilor de la Kiev a fost până acum aceea că incidentele de pe teritoriul Rusiei sunt problemele statului agresor.

Secretarul Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare, Oleksii Danilov, a declarat recent că Ucraina dispune de propriile arme pentru a lovi ţinte de pe teritoriul Federaţiei Ruse.

La rândul său, Direcţia principală de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR) afirmase că Kremlinul se afla în zona de ţintă a forţelor armate ucrainene.

Urmărește ultimele evoluții din a 433-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.