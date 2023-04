RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 30 Aprilie 2023, 15:48

HotNews.ro

0

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, fost general, le-a cerut forțelor ruse să se retragă din Ucraina într-un mod inedit, le-a lăsat pe vehiculele militare ucrainene scris mesajul: "Go home before it's too late" (Duceți-vă acasă înainte să fie prea târziu).

Petr Pavel Foto: KPR/Tomáš Fongus / ČTK / Profimedia

Petr Pavel a postat pe pagina sa de Twitter o poză în care acesta apare scriind „Duceți-vă acasă înainte să fie prea târziu” pe un vehicul militar ucrainean, în timp ce a vizitat țara invadată de Rusia.

Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.



Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

El și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru apărătorii ucraineni. "Suntem alături de voi. Îi veți răzbuna pe cei căzuți, vă veți recâștiga libertatea", a subliniat președintele ceh.

Fostul președinte al Comitetului militar NATO a mai remarcat că este familiarizat cu acel sentiment atunci când o unitate se îndreaptă spre front.

„Cunosc acest sentiment. Unitatea ta se deplasează spre linia de contact și vrei să mergi cu ea; vrei să conduci și să dai un exemplu. Ca comandant, am fost mereu acolo pentru soldații mei. Acum, acesta nu mai este rolul meu. Am venit aici să-i încurajez. "Suntem alături de voi. Îi veți răzbuna pe cei căzuți, vă veți recâștiga libertatea. Rusia, du-te acasă”, a scris președintele ceh pe Twitter.

Președintele Republicii Cehe Petr Pavel și omologul său slovac Zuzana Caputova au sosit în Ucraina pe 28 aprilie. Ei au vizitat Kiev, Bucha și Borodianka în regiunea Kiev. Apoi, Pavel a vizitat Dnipro, unde Cehia intenționează să deschidă un consulat general, iar Caputova a vizitat Iahidne în regiunea Cernihiv, potrivit Ukrinform.

Petr Pavel, un fost șef al armatei cehe și un înalt oficial al NATO, a depus pe 9 martie jurământul de președinte al Cehiei, transmițând încă de atunci, printre altele, un puternic mesaj de susținere pentru Ucraina.

Pavel l-a învins la alegerile prezidențiale ce au avut loc la sfârșitul lunii ianuarie pe fostul premier populist Andrej Babis, care este vizat de mai multe dosare de corupție.

Urmărește ultimele evoluții din a 431-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.