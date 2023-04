RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 15:23

Un pilot ucrainean a postat imagini cu felul în care arată Ucraina văzută din cabina unui avion de vânătoare.

Ucraina vazuta dintr-un avion de lupta Foto: Captura video

Vadim Voroșilov „Karaya” a distribuit înregistrarea video de la unul dintre zborurile sale recente.

„Cât de frumoasă este țara noastră”, a scris el.

A #Ukrainian pilot with the call sign KARAYA published footage of a flight on a combat fighter. pic.twitter.com/dVbKyALQN2

— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2023