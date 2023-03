RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 30 Martie 2023, 22:10

Ionut Baias • HotNews.ro

Guvernul ucrainean controlează doar o treime din orașul Bahmut, care a fost scena unor lupte violente și mortale timp de luni de zile în estul țării, a declarat joi consilierul prezidențial ucrainean Serghei Lechcenko, citat de AFP

Soldați ucraineni în apropiere de Bahmut Foto: LIBKOS / AP / Profimedia

„Bahmut este controlat pe o treime de Ucraina, așa cum au stabilit observatorii internaționali”, a declarat Lechtchenko într-o informare pe contul de Telegram al președinției.

Dar el a negat că orașul este înconjurat de forțele rusești, așa cum a afirmat recent un oficial pro-rus din est.

Șeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat la 20 martie că oamenii săi, aflați în prima linie a bătăliei, controlau „aproximativ 70%” din Bahmut. Această informație nu fusese încă confirmată de autoritățile ucrainene.

Oraș cu aproximativ 70.000 de locuitori înainte de război, Bahmut a devenit, din cauza duratei bătăliei și a pierderilor grele suferite de ambele părți, simbolul luptei dintre ruși și ucraineni pentru controlul regiunii industriale Donbas.

În ultimele luni, trupele rusești au avansat la nord și la sud de oraș, tăind mai multe rute de aprovizionare ucrainene și preluând partea sa estică.

Grupul de reflecție american Institute for the Study of War (ISW) a declarat miercuri că forțele ruse controlează „aproximativ 65%” din Bahmut după ce au avansat în ultimele cinci zile, în special în nord.

Armata ucraineană a declarat că a „stabilizat” situația în această zonă și se așteaptă să profite „foarte curând” de epuizarea rusă pentru a lansa o contraofensivă.

