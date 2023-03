RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 19 Martie 2023, 14:05

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Un bărbat din Moscova a fost reținut 14 de zile sub acuzația că a distribuit „materiale extremiste” după ce fost pârât de un călător din metroul de la Moscova că are poze anti-război în telefon, scrie The Moscow Times.

Metroul din Moscova Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Iuri Samoilov a fost arestat din cauza imaginilor de pe telefonul său, a declarat fratele acestuia, Nikolai Lunchenkov, pentru Novaya Gazeta Europe.

Samoilov a fost reținut vineri dimineață în metrou, după ce un pasager a văzut pe telefonul său imagini care „discreditau armata rusă" și a sunat la poliție.

Polițiștii l-au săltat pe Samoilov câteva stații mai târziu.

Forțele de ordine s-au uitat apoi pe telefonul lui și au întocmit un raport pe numele acestuia pentru distribuirea de „materiale extremiste”. Informații despre acest dosarau apărut ulterior pe site-ul web al tribunalului Cheremușkin.

În aceeași zi, instanța a dispus arestarea lui Samoilov pentru o perioadă de două săptămâni. Bărbatul a fost trimis la centrul de detenție Sakharovo, unde se află și în prezent. Acolo i s-a permis să își sune mama și i-a povestit ce a pătit.

De la începutul invaziei Ucrainei, poliția din Rusia a reținut deseori persoane pentru că și-au exprimat o poziție anti-război, inclusiv după denunțuri împotriva lor.

