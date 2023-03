Armata ucraineană susține că a distrus un avion de vânătoare rusesc Su-34 în apropiere de orașul Yenakiieve din regiunea Donețk, zonă controlată de ruși.

Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat acest lucru pe Facebook.

„A trecut mult timp de când artileriștii antiaerieni ai Forțelor Aeriene nu au mai fost mulțumiți de o astfel de țintă doborâtă! La 3 martie 2023, în apropiere de Yenakiieve, în jurul orei 13:30, artileriștii antiaerieni din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene Nikopol al Comandamentului aerian Vostok au distrus un avion de vânătoare rusesc Su-34", se arată în mesajul de pe contul de Telegram.

„Unul dintre piloți a murit, iar celălalt se pregătește să i se alăture!”, mai continuă forțele aeriane ucrainene.

#Ukraine: A Russian Su-34/Su-30SM fighter jet was shot down over Russian-controlled Yenakiieve, #Donetsk Oblast. Two pilots ejected.



According to preliminary information, the jet was shot down in a friendly fire incident. pic.twitter.com/6Vw0peOAmi — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 3, 2023

\uD83D\uDCA5A Russian #Su34 fighter-bomber was shot down by Ukrainian anti-aircraft gunners today near #Yenakiyevo, #Donetsk Region, the Ukrainian Air Force reported. pic.twitter.com/8fQ8yhYGfF — KyivPost (@KyivPost) March 3, 2023