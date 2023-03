RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 02 Martie 2023, 01:10

HotNews.ro

0

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că, în pofida dificultăţilor, ucrainenilor li s-a asigurat în acest sezon rece energia electrică şi încălzirea. „Iarna s-a încheiat. A fost foarte dificil şi, fără exagerare, fiecare ucrainean a simţit această dificultate. Dar totuşi am reuşit să asigurăm Ucrainei electricitate şi căldură”, a arătat el.

Volodimir Zelenski Foto: POU / Zuma Press / Profimedia

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, în mesajul transmis miercuri seară, că a avut în cursul zilei mai multe şedinţe importante, una fiind dedicată sectorului energiei, la care au participat companiile din domeniu, guvernul, cabinetul său, şeful comisiei de resort din Verhovna Rada (parlamentul ucrainean), reprezentanţi ai armatei şi serviciilor secrete, relatează News.ro.

„Iarna s-a încheiat. A fost foarte dificil şi, fără exagerare, fiecare ucrainean a simţit această dificultate. Dar totuşi am reuşit să asigurăm Ucrainei electricitate şi căldură. Da, ameninţarea pentru sistemul energetic persistă. Dar şi lupta pentru sistemul energetic continuă. La şedinţa despre energie, am stabilit sarcinile curente pentru a ne asigura că acest sezon de încălzire este dus la capăt în mod corespunzător. Şi am început deja să ne pregătim pentru următorul sezon - fiecare participant la şedinţă a primit partea de muncă în acest sens. Vedem riscuri, vom găsi un răspuns”, a subliniat el.

Preşedintele Ucrainei a adăugat că a discutat cu cei care au în responsabilitate diverse zone ale apărării statului.

„Ţinem sub control fiecare direcţie de pe linia frontului. Khortytsia, Tavria, Odesa, nordul - au fost relatări despre situaţia din ultima zi. În plus faţă de direcţiile de pe linia frontului, suntem atenţi şi la zonele din apropierea liniei frontului. Acele oraşe şi districte care sunt supuse bombardamentelor ruseşti în fiecare zi şi în fiecare noapte. Unei terori deliberate”, a arătat Zelenski.

El a enumerat astfel oraşul Nikopol şi alte comunităţi din regiunea Dnipropetrovsk, Zaporojie, Herson şi regiunea, partea dinspre linia frontului din Donbas, Harkov şi regiunea, regiunile Sumî şi Chernihiv.

„Acum, în cea mai mare parte a teritoriului ţării noastre, am reuşit să asigurăm o siguranţă relativă, poate nu simţiţi cum este viaţa pentru aceia care trăiesc în zonele de graniţă cu Rusia, care trăiesc în sudul ţării. Unde sunt bombardamente. Unde oamenii nu sunt pe front, dar sunt (implicaţi) direct în război. Unde Rusia încearcă în mod constant să distrugă tot ce au oamenii. Constant - şi nu este o exagerare. Când pregătim acţiunile militarilor noştri, ale forţelor de apărare şi de securitate, vrem să spunem că aceste acţiuni vor restabili, treptat, siguranţa pentru cei care acum sunt în zone ale liniei frontului. Fiecare înaintare a steagului nostru va însemna siguranţa oamenilor. În teritoriile care vor fi eliberate de sub ocupaţie. În acele teritorii care vor ajunge mai în spatele frontului. Şi în acele zone de graniţă unde înfrângerea invadatorului va aduce în sfârşit pace”, a continuat Zelenski.

El a adăugat că le este recunoscător celor care ajută ţara sa în aceste acţiuni şi le mulţumeşte celor care fac tot posibilul pentru a asigura păstrarea vieţii normale în zonele din Ucraina din apropierea liniei frontului: Serviciul de Stat pentru Urgenţe, poliţie, serviciile sociale şi administrative, autorităţi locale, afaceri şi voluntari.

„Mulţumiri speciale tuturor grănicerilor şi altor luptători care se opun duşmanului! Şi o recunoştinţă specială luptătorilor care distrug poziţiile de foc ale ocupanţilor, distrugând logistica inamicului şi ducând precis Rusia spre înfrângere. Spre inevitabila înfrângere”, a conchis Zelenski.

___