Marți, 14 Februarie 2023, 18:00

Evgheni Prigojin, şeful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a recunoscut că a fondat şi a finanţat o companie pe care SUA a descris-o drept o „fermă de troli ruși”, care s-ar fi amestecat în alegerile prezidenţiale americane din 2016, relatează News.ro citând The Guardian.

Evgheni Prigojin Foto: WillWest News / Profimedia

Evgheni Prigojin, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a recunoscut anterior că a intervenit în alegerile din SUA, dar declaraţia sa de marți a subliniat legăturile sale specifice cu Internet Research Agency (IRA).

Compania cu sediul în Sankt Petersburg a fost esenţială pentru eforturile Rusiei de a influenţa alegerile prezidenţiale din 2016, au spus oficialii serviciilor de informaţii americane.

Într-o declaraţie postată pe reţelele de socializare, ​Prigojin a afirmat: „Nu am fost niciodată doar finanţatorul Agenţiei de Cercetare pe Internet (IRA). Am gândit-o, am creat-o, am condus-o mult timp”.

IRA a fost „creată pentru a proteja spaţiul informaţional rusesc de propaganda proastă şi agresivă anti-rusă a Occidentului”, a adăugat el.

Prigojin a fost sancţionat pentru prima dată de SUA pentru legăturile sale cu IRA rusă în 2018 şi acuzat de conspiraţie pentru fraudarea SUA.

