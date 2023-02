RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 08 Februarie 2023, 11:11

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

1

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face miercuri prima vizită în Marea Britanie de la invazia Ucrainei de către Rusia, în urmă cu aproape un an, relatează The Associated Press și Reuters.

Volodimir Zelenski Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia

Volodimir Zelenski urmează să fie primit de către premierul britanic Rishi Sunak şi să susţină un discurs în Parlamentul britanic, anunţă Guvernul de la Londra.

El s-a adresat Parlamentului britanic în martie, printr-o legătură video, prima intervenţie a unui lider străin în Camera Comunelor.

Regatul Unit este unul dintre cei mai importanţi susţinători militari ai Ucrainei.

Londra a trimis Kievului ajutoare militare - armament şi echipament - în valoare de peste două miliarde de lire sterline (2,5 miliarde de dolari).

Soldați ucraineni, antrenați pe avioane NATO

Sunak a anunţat că Marea Britanie urmează să antreneze piloţi ucraineni pe „avioane de vânătoare de standard NATO”.

Kievul le cere aliaţilor săi să-i trimită avioane de vânătoare, după ce Berlinul a permis trimiterea de tancurie Leopard 2, iar SUA au promis că vor trimite tancuri Abrams.

Londra i-a răspuns că nu este „practic” să-i ofere avioane britanice.

Aceasta este a doua vizită a lui Zelenski în străinătate de la invazia Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022.

El a efectuat o vizită în Statele Unite, în decembrie, când a fost primit de către omologul său american Joe Biden şi a susţinut un discurs în Congres. (news.ro)

Urmărește ultimele evoluții din a 350-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.