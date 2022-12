RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 16 Decembrie 2022, 19:30

Sebastian Jucan • HotNews.ro

O instanță ucraineană a condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare un agent recrutat de Moscova pentru a colecta informații cu privire la desfășurarea și mișcarea sistemelor HIMARS în regiunea Donețk, a anunțat joi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de The New Voice of Ukraine.

SUA livrează Ucrainei noi sisteme HIMARS Foto: Roman Koksarov / AP / Profimedia

Agenții SBU notează că, deși bărbatul a fost recrutat de ruși să culeagă informații despre mișcările forțelor ucrainene în general, el a fost însărcinat în special cu găsirea lansatoarelor multiple de rachete HIMARS primite de Kiev din partea Statelor Unite și transmiterea coordonatelor lor exacte trupelor Moscovei.

Potrivit SBU, invadatorii ruși i-au mai cerut bărbatului să identifice și transmită coordonatele unor infrastructuri cheie din regiunea Donețk în contextul în care chiar și în momentul în care reușiseră să avanseze cel mai mult aici, forțele rusești controlau doar în jur de 60% din regiunea aflată în sudul Ucrainei.

Denis Pușilin, liderul separatiștilor pro-ruși din Donețk, a estimat săptămâna aceasta că forțele Moscovei mai controlează „puțin peste” 50% din teritoriul așa-zisei „republici” pe care președintele Vladimir Putin a proclamat-o anexată la Rusia la sfârșitul lui septembrie, alături de teritoriile ocupate din Lugansk, Zaporojie și Herson.

„S-a dovedit că acest colaborator a fost un rezident local care, după începerea invaziei pe scară largă, a ținut legătura cu ocupanții și a încercat să îi ajute în războiul împotriva Ucrainei”, a declarat joi Artem Dehtiarenko, purtătorul de cuvânt al SBU, cu privire la bărbatul condamnat.

„El a transmis informațiile colectate unui ofițer de legătură. El a fost un membru al RPD (n.r. așa-zisa Republică Populară Donețk), organizația teroristă controlate de ruși”, a mai afirmat el, fără a oferi informații suplimentare.

Inclusiv Pravda a lăudat sistemele HIMARS

Anunțul SBU vine în contextul în care forțele rusești au dificultăți majore în a depista și distruge prin contra-lovituri lansatoarele americane primite de ucraineni din cauza mobilității lor ridicate și a problemelor propri pe care armata rusă le are cu dronele de supraveghere a câmpului de luptă.

Deși în primele săptămâni după ce aceste sisteme au fost aduse de ucraineni pe câmpul de luptă Moscova anunța aproape zilnic că a distrus un anumit număr de HIMARS-uri, anunțurile de acest tip par să se fi domolit după ce la sfârșitul lunii august presa americană a scris, citând surse de la Washington familiare cu problema, că forțele rusești au lansat rachete în valoare de milioane de dolari împotriva unor lansatoare din lemn construite de ucraineni ca momeli.

Probabil puține lucruri atestă succesul înregistrat de sistemele HIMARS împotriva forțelor de invazie precum faptul că inclusiv site-ul rusesc Pravda nota recent despre acestea că „nu pot fi decât de invidiat” dar că Rusia va avea în curând sisteme comparabile ca eficacitate.

Pravda l-a citat în acest sens pe Alexei Lenkov, un „expert militar” și redactor al revistei „Arsenalul Patriei”, care susținea într-un interviu acordat înspre sfârșitul lunii trecute că lansatoarele multiple de rachete rusești Tornado-S sunt „un fel de analog” al HIMARS-urilor de fabricație americană și „vor deveni în curând principalul tip de armă” pe care le vor folosi forțele armate ruse în atacuri cu rachete.

El a remarcat de asemenea importanța creșterii ratei de supraviețuire a sistemelor rusești, „deși în ceea ce privește acest indicator suntem înaintea sistemelor analog ale țărilor NATO”.

Urmărește ultimele evoluții din a 296-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.