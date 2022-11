Preşedintele american Joe Biden a semnat luni un memorandum care înăspreşte pedepsele pentru responsabilitatea în cazurile de violenţă sexuală în zonele de conflict şi insistă ca astfel de agresiuni să justifice emiterea de sancţiuni împotriva autorilor lor, scrie Agerpres.

Joe Biden, la bordul Air Force One Foto: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia