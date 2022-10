#Putin officially appointed the gauleiters of the occupied territories:



\uD83D\uDCCC Denis Pushilin - #Donetsk region;



\uD83D\uDCCC Leonid Pasechnyk - #Luhansk region;



\uD83D\uDCCC Yevgeny Balitsky - #Zaporizhzhia region;



\uD83D\uDCCC Vladimir Saldo - #Kherson region. pic.twitter.com/eSDBEGvvgR