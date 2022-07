Un procuror libanez a ordonat sâmbătă sechestrarea unei nave sub pavilion sirian care a acostat într-un port din nordul Libanului având la bord o încărcătură de cereale ucrainene „furate”, potrivit Ambasadei Kievului la Beirut, relatează AFP.

Laodicea, navă sub pavilion sirian, reținută într-un port din Liban Foto: AP / AP - The Associated Press / Profimedia