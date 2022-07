RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 11 Iulie 2022, 13:50

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Experții în război sugerează că Rusia a lansat o campanie de căutare de personal militar cu scopul de a recruta mai mulți soldați fără a anunța o mobilizare generală, potrivit Sky News. Kremlinul promite noilor soldați lefuri și de 8-9 ori mai mari decât salariul mediu din Federația Rusă.

Militari ruși în Ucraina Foto: Olga Maltseva / AFP / Profimedia Images

Rusia are nevoie de mai mulți militari pentru a cuceri întreaga Ucraina, însă nu vrea să ridice prea multe semne de întrebare în rândul propriilor cetățeni și de aceea nu anunță o mobilizare generală pentru așa-zisa operațiune militară specială, scrie The New York Times.

Pentru a-și completa necesarul de soldați, Moscova se axează să recruteze din rândul minorităților etnice sărace și a ucrainenilor din teritoriile separatiste, dar se bazează și pe mercenari și pe unitățile militarizate ale Gărzii Naționale.

„Rusia are o problemă cu recrutarea și mobilizarea. Practic, este disperată să obțină mai mulți oameni folosind orice mijloace posibile", a declarat Kamil Galeev pentru New York Times, un analist rus independent și fost cercetător la Wilson Center din Washington.

Rusia a apelat la stimulente mari în bani pentru a încuraja voluntarii, cu lefuri care pot varia de la aproximativ 2.000 de euro la 6.000 de euro pe lună, mult mai mult decât salariul mediu lunar în Rusia, de aproape 700 de euro.

Înainte de război, contractele pentru soldați puteau fi de aproximativ 200 de euro pe lună.

Au apărut, de asemenea, mii de anunțuri de angajare online, iar prin cele mai recente de pe site-urile globale de locuri de muncă, care caută ingineri militari sau pe oricine care poate folosi un lansator de grenade, potrivit Sky News.

În anunțuri nu menționează că vor activa în Ucraina și orfetele de muncă sunt, de obicei, pentru un termen scurt, de aproximativ trei luni.

Potrivit celor mai recente estimări făcute de armata ucraineană, Rusia a pierdut 37.400 de militari de la începutul invaziei în Ucraina.

