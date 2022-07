Reconstrucția Ucrainei Sâmbătă, 09 Iulie 2022, 21:17

Ionut Baias • HotNews.ro

În cercurile de putere occidentale s-a vorbit tot mai mult în ultimele zile despre cum poate reuși o reconstrucție a Ucrainei. Guvernul de la Kiev spune că are nevoie de 720 de miliarde de euro pentru reconstrucție.

Soldați ucraineni lângă o clădire distrusă de bombardamente la Bahmut Foto: Francisco Seco / AP - The Associated Press / Profimedia

Armata rusă s-a reorientat, s-a regrupat, iar asta nu este o veste bună. Căci conducerii sale, în special cea de la Kremlin, condusă de Vladimir Putin, nu-i pasă dacă au căzut deja 30.000 sau 50.000 de soldați dacă obțin victoria la final. Aici, nihilismul este combinat cu imperialismul pentru a produce această otravă: disprețul față de umanitate, scrie Der Tagesspiegel.

Este din ce în ce mai greu pentru Ucraina. Oamenii de acolo dau totul, chiar și viața lor, și asta în mod voluntar, pentru că se agață de țara lor și își păstrează demnitatea. Este emoționant și admirabil.

Un sondaj de opinie realizat în rândul ucrainenilor arată că 90,3% din populaţia chestionată este încrezătoare în victoria Ucrainei în războiul cu Federația Rusă - transmite agenţia naţională de presă Ukrinform.

În plus, potrivit sondajului, 35,5% dintre ucraineni consideră că Ucraina are nevoie de o perioadă de șase luni sau un an pentru a obține victoria împotriva Rusiei, 20,4% cred că sunt necesare câteva luni, iar 16,9% au declarat că ar fi nevoie de mai mult de un an.

Veștile pozitive mențin moralul ridicat, dar forțele sunt în scădere, pierderile sunt în creștere, în orice caz rapoartele despre ele. Nu mai există suficient material. Tragedia își urmează în mod evident cursul. Donbassul pare pierdut, mai ales că rușii fac tot ce pot pentru a-l câștiga. Cel puțin asta.

Pentru a rezista este nevoie de mai mult decât de moral. De aici și întrebările repetate privind armele și echipamentele militare.

Ucraina nu se lasă mai prejos pentru că are nevoie de multe, de fapt de tot, de la grenade de mână și detonatoare până la tancuri. Obuzierele pot decide o bătălie, nu și războiul. Toată lumea poate să vadă asta, să știe și asta. Britanicii le împărtășesc "informațiile" lor foarte bune în această privință.

Într-o privință, Ucraina a câștigat cu siguranță

În acest context, problema moralității se pune în curând în fiecare zi în statele care spun că vor să ajute Ucraina.

Dacă doresc cu adevărat să facă acest lucru, a sosit momentul să prezinte un bilanț a ceea ce s-a realizat până acum; să fie clar cu privire la ceea ce ar trebui să se realizeze în final: că Ucraina fie nu a pierdut, fie a câștigat.

Chiar și ministrul german de externe, cel mai ecologist, cere acest lucru: Ucraina ar trebui să câștige.

O chestiune de definiție devine o piatră de încercare a seriozității.

Să câștige sau să nu piardă - ce facem acum?

Într-o privință, Ucraina a câștigat cu siguranță: respectul celor care s-au aliat cu ea. Aderarea sa la UE este un semn în acest sens. Dar nu la asta se referă.

Din punct de vedere militar, o victorie ar necesita ceva cu totul diferit. Sau ar trebui să fie una dacă rușii se opresc la Donbass? Asta ar fi o victorie stingheră.

Statele, conduse de Germania ca putere de orientare europeană, se află la o răscruce de drumuri. Să câștige sau să nu piardă - ce facem acum? Răspunsul determină modul de acțiune.

Atunci va fi clar, inclusiv pentru Ucraina, dacă tot ceea ce este necesar va fi furnizat și dacă Occidentul este pregătit să contribuie el însuși în cele din urmă. Asta este în joc în aceste zile.

Reconstrucția va veni după aceea și va dura zeci de ani.