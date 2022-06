RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 09 Iunie 2022, 00:40

HotNews.ro

​Un sondaj de opinie realizat în rândul ucrainenilor arată că 90,3% din populaţia chestionată este încrezătoare în victoria Ucrainei în războiul cu Federația Rusă - transmite agenţia naţională de presă Ukrinform, citată de Rador.

Școală distrusă de bombardamentele rusești în satul Vilhivka, regiunea Harkov Foto: Sergey BOBOK / AFP / Profimedia Images

Studiul a fost realizat online, în perioada 1-4 iunie, cu sprijinul Institutului de Sociologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, la inițiativa Biroului Preşedintelui de la Kiev.

După primele 100 de zile de război, 70,7% dintre ucraineni au afirmat că sunt „absolut siguri” că Ucraina va câştiga războiul cu Rusia. 19,6% au declarat că sunt „mai degrabă siguri” de victoria Ucrainei, 6,1% au spus că le este dificil să răspundă, 3,6% au declarat că sunt „mai degrabă neîncrezători” şi „deloc încrezători”. Doar 1,7% dintre respondenți au spus că nu cred într-o victorie ucraineană.

În plus, potrivit sondajului, 35,5% dintre ucraineni consideră că Ucraina are nevoie de o perioadă de șase luni sau un an pentru a obține victoria împotriva Rusiei, 20,4% cred că sunt necesare câteva luni, iar 16,9% au declarat că ar fi nevoie de mai mult de un an.

La sondaj au participat ucraineni din toate regiunile Ucrainei, cu excepția teritoriilor temporar ocupate din Crimeea şi regiunile estice Donețk și Lugansk.

___