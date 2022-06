RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 25 Iunie 2022, 21:16

Câțiva copii ucraineni sunt filmați de la balconul unui bloc din Luțk în timp ce aceștia ar trebuie să fie la joacă, doar că pe fundal se aud sirenele antiaeriene.

Copii in Lutk Foto: Captura

Children in #Lutsk sing the #Ukrainian national anthem while air sirens can be heard in the background. pic.twitter.com/YtZmhGuqZM — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2022

Peste 240 de copii ucraineni au murit din cauza războiului de la începutul războiului, iar peste 400 au fost răniți.

Din cauza invaziei declanşate de Rusia pe 24 februarie, cel mai mult au avut de suferit copiii din regiunile Donețk, Kiev și Harkiv. În timpul bombardamentelor din Harkiv de joi un bebeluș de 5 luni a murit iar o fetiță de 9 ani a fost rănită.