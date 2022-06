Procurorul general Merrick Garland a anunțat, marți, în timpul unei călătorii neanunțate în Ucraina, echipa care va lucra pentru a identifica și a urmări penal pe oricine a comis crime de război în Ucraina, relatează CNN.

Eli Rosenbaum in 1995, pe cand vana nazisti Foto: WILFREDO LEE / AP - The Associated Press / Profimedia Images