RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 15 Iunie 2022, 15:43

După ce unii soldați ruși ce participă la ofensiva din estul Ucrainei s-au declarat epuizați de luptele continue și s-au plâns de condițiile în care luptă pe front, acum pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un grup de militari care o pun de un picnic improvizat pe marginea drumului, cu tot cu sticle de alcool, lângă locul unde aveau amplasat un sistem mobil de rachete antitanc.

Soldati rusi care se cinstesc cu niste alcool pe front Foto: Captura Twitter

Un grup de soldați ruși, lângă poziția unui lansator antitanc 9M113 Konkurs / 9M115 Metis, s-au filmat în timp ce se bucurau practic de un picnic improvizat. În imagini se vede cum militarii s-au pus să mănânce ceva, iar unul dintre ei a improvizat un pahar dintr-un gât de sticlă de plastic în care pare că toarnă alcool și îl dă mai departe celorlalți să bea.

Pe video se mai vede și o altă sticlă de alcool aflat n buzunarul soldatului care filmează toată scena.

A group of Russian soldiers man a 9M113 Konkurs ATGM, appears they are enjoying a bit of alcohol. pic.twitter.com/yUvjXBSJDi — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 15, 2022

Unii dintre soldații ruși ce participă ofensiva din estul Ucrainei anunțau public recent că sunt epuizați de luptele continue și s-au plâns de condițiile infernale de pe front.

„Oamenii noștri se confruntă cu foamete și frig”, afirmă unul dintre ei. „Pentru o perioadă semnificativă am rămas fără susținere materială, medicală sau hrană”, adaugă el.

Soldații acuză că „dată fiind prezența noastră continuă și faptul că printre noi se află persoane cu afecțiuni medicale cronice, persoane cu probleme mentale, numeroase întrebări care se pun sunt ignorate de superiorii de la comandament”.

De cealaltă parte, Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) anunța la finalul lunii mai că o parte din militarii ruși au ajuns la capătul puterilor și au recurs la consumul de droguri și alcool în exces pentru a putea rezista presiunii războiului.

