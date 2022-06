Ofițerul Iurii Kochevenko de la Brigada 95 de asalt transmite printr-o înregistrare video un mesaj motivațional și emoționant pentru forțele armate ucrainene. Acesta relatează că are printre recruți tineri de 18 ani și nu vrea ca fiul și fiica lui să fie nevoiți să ajungă să lupte la rândul lor pentru siguranța lor. „Trebuie să terminăm pentru totdeauna, pentru ca Ucraina să fie liberă, iar copiii noștri să crească fericiți, sănătoși și, ceea ce e mai important, în siguranță”.

Ukrainian Officer @Kochevenko:

"New guys arrived, I asked who fought in 2014. One said: commander, I'm only 18.



He was 10 in 2014; now has to fight because we couldn't finish [the war] then. We should finish it now and not leave it to our kids" pic.twitter.com/cKrF9J4Frm