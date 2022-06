RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 10 Iunie 2022, 21:01

Zilnic, Ucraina înregistrează între 600 și 1.000 de victime pe zi, luând în calcul atât pe cei uciși, cât și pe cei răniți. În acest punct, deși și Rusia are victimele ei zilnice, în contextul în care serviciile militare ucrainene cred că Moscova este capabilă să țină ritmul actual al războiului timp de un an, întrebarea care apare este dacă și cât poate rezista Kievul, potrivit unei analize The Guardian.

Soldati ucraineni in transee Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alexei Arestovici, consilier prezidențial ucrainean, a declarat pentru The Guardian săptămâna aceasta că au fost 150 de morți și 800 de răniți zilnic; un altul, Mihailo Podoliak, a declarat pentru BBC că 100 până la 200 de soldați ucraineni sunt uciși pe zi.

Sunt pierderi extraordinare de vieți umane și capacitate de luptă pentru apărătorii Ucrainei și în special pentru apărarea Severodonețkului.

Pe lună, numărul victimelor s-ar ridica la aproximativ 20.000 și ridică semne de întrebare cu privire la starea în care va fi armata Ucrainei dacă războiul se prelungește până în toamnă.

Același lucru este valabil și pentru ruși, desigur. Dar invadatorii controlează deja bucăți mari din Ucraina și pot întrerupe luptele cu puterea teritorială.

Armata Ucrainei avea 125.000 de oameni, potrivit Institutului Internațional de Studii Strategice, și mai erau 102.000 de polițiști naționali și de frontieră. Estimările brute ale analiştilor sugerează că, de la începutul războiului, totalul s-ar fi putut dubla la un impresionant 500.000.

Forțele Kievului sunt departe de a fi într-un punct de colaps. Dar câteva luni de pierderi mari îi vor eroda în mod semnificativ puterea de luptă, chiar dacă permite recuperarea unora dintre răniți.

Oficialii occidentali subliniază pierderile rușilor, ceea ce poate crea o impresie că rușii se descurcă mai rău

Moralul este cu siguranță o problemă pentru ruși, dar acum există rapoarte despre dezertări și din partea ucraineană.

Atât de presantă este situația încât străinii cu experiență de luptă care trec testele pentru a se alătura legiunii internaționale ar putea fi în prima linie în mai puțin de o lună de la trecerea graniței ucrainene. Dar, din nou, nivelul ridicat al victimelor care este acum discutat deschis poate acționa ca un factor de descurajare pentru recruți în viitor.

Oficialii occidentali preferă să nu discute despre impactul războiului asupra apărătorilor, subliniind în schimb problemele rușilor. Săptămâna aceasta, unul dintre acei oficiali a spus că estimarea lor a fost că dintre invadatori au murit între „15.000 până la 20.000” de luptători, dintr-o forță de invazie care era de 150.000 sau mai mult. Totuși, în ciuda acestui fapt, armata Moscovei încă nu și-a pierdut capacitatea ofensivă.

Dar au ales să nu furnizeze estimări similare pentru Ucraina, ceea ce poate crea o impresie dezechilibrată că rușii se descurcă mai rău.

Dar în timp ce „Ucraina are o piesă de artilerie la 10 până la 15 piese de artilerie rusă”, s-ar putea ca rata victimelor invadatorilor să fie mult mai mică în acest moment, deoarece aceștia sunt capabili să provoace moartea de la o distanță mai mare apărătorilor care nu le pot vedea.

Muniția este cu siguranță destul de puțină pe partea ucraineană, din nou, după cum ei înșiși au recunoscut. Vadim Skibițky, șeful adjunct al serviciilor de informații militare a Ucrainei, a declarat că Ucraina folosește 5.000 până la 6.000 de cartușe de artilerie pe zi și „aproape că și-a epuizat” stocul de obuze standard sovietice de 152 mm. Acum se bazează pe obuziere de 155 mm standard NATO; nu este clar câte dintre acestea are.

Ucraina nu este lipsită de curaj și determinare. Încă primește sprijinul occidental, așa cum arată anunțul Regatului Unit de a furniza câteva – poate trei – mai multe lansatoare de rachete în această săptămână, chiar dacă Kievul a spus aproape imediat că vrea mult mai multe. Dar forțele Rusiei sunt cele care au găsit o modalitate de a avansa în Donbas, ridicând întrebarea dacă războiul, care se află în ziua 107, se află la un alt punct de cotitură.

