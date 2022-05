O echipă de jurnaliști ai canalului ucrainean TV TSN transmitea în direct din Artemivsk, regiunea Donețk, în momentul în care prezentatorul s-a întrerupt, s-a uitat către cer și a zis „o rachetă”, încercând să se adăpostească de atacul rușilor.

The film crew of the #Ukrainian channel TSN came under rocket fire in #Bakhmut in a live broadcast. pic.twitter.com/wEDcIWbTmd