Dronele rusești „Orlan-10” sunt acum țintele preferate pentru trupele ucrainene, notează Forțele Aeriene Ucrainene care susțin că într-o singură zi, pe 1 mai, Rusia ar fi pierdut nu mai puțin de 10 astfel de drone de recunoaștere.

„Până la urmă (e și normal). Elicopterele sunt rare și avioanele inamicului evită luptele cu militarii ucraineni și zonele unde e activă apărarea antiaeriană”, spun Forțele Aeriene Ucrainene.

Potrivit acestora, „aviația inamică zboară în cea mai mare parte în afara spațiului aerian al Ucrainei sau doar în teritoriul ocupat temporar, acolo unde adversarul și-a crescut semnificativ propriile mijloace de apărare aeriană. Prin urmare, țintele apărătorilor ucraineni devin din ce în ce mai mult dronele „Orlan-10” rusești neînsoțite, drone care transmit informații inamicului și corectează focul artileriei ocupanților”.

Forțele Aeriene Ucrainene susțin că pe 1 mai au reușit să doboare nu mai puțin de 10 astfel de drone.

Ucrainenii mai notează că o astfel de dronă poate să coste între 80.000 și 120.000 de dolari, depinde de configurație.

Pe rețelele sociale au apărut în ultimele săptămâni numeroase fotografii și dovezi cu astfel de drone Orlan-10 doborâte sau, mai interesant, capturate.

Multe astfel de drone erau intacte și au apărut informații că ucrainenii au început să folosească cu succes diferitele tipuri de arme anti-drone.

Pistoale și puști speciale care folosesc bruiaje electromagnetice care „rup” legătura dronei cu stația de comandă și îi dereglează senzorii de la bord.

Ukrainian soldiers posing with an EDM4S-UA anti-drone jammer. This is most likely why so many Russian Orlan-10 UAVs keep getting downed in good condition.#Ukraine #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/J53yotDOKc — UKRAINIAN WAR (@ukrainianwar24) April 26, 2022