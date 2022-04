RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 21 Aprilie 2022, 17:13

HotNews.ro

Președintele american Joe Biden a anunțat joi un nou ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, precum și că va interzice navele rusești din porturile americane.

Joe Biden Foto: Mandel Ngan / AFP / Profimedia Images

„Astăzi, anunț 800 de milioane de dolari pentru a spori și mai mult capacitatea Ucrainei de a lupta în est, în regiunea Donbas”, a spus Biden.

Acest pachet include „arme de artilerie grea, zeci de obuziere, 144.000 de muniții, precum și drone”, potrivit AFP.

Vladimir Putin „nu va reuși niciodată” să ocupe Ucraina, a promis liderul.

Totodată, președintele american a anunțat că SUA vor interzice navele afiliate Rusiei din porturile americane în încercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei Ucrainei.

„Nicio navă care a navigat sub pavilion rusesc sau care este deținută sau operată de ruși nu va avea voie să andocheze în portul Statelor Unite sau să acceseze țărmurile noastre”, a spus Biden în declarații la Casa Albă, potrivit CNN.

El a spus că este „un alt pas critic” pe care SUA îl fac alături de aliații săi din Canada și Europa „pentru a refuza Rusiei beneficiile sistemului economic internațional de care s-au bucurat atât de mult în trecut”.

Războiul din Ucraina se află într-o „fereastră critică”

Președintele american Joe Biden a spus că a vorbit cu premierul ucrainean Denis Șmihal, care a fost la Casa Albă în această dimineață întâlnirea cu consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan, împreună cu ambasadorul Oksana Markarova.

"Am avut o discuție bună. Am vorbit despre ceea ce urmează să vă spun astăzi, (...) am vorbit despre menținerea tuturor împreună în ceea ce privește Europa, Uniunea Europeană și alții, în efortul de a opri brutalitatea lui Putin”, a spus Biden.

Biden a spus că ar trebui acordat „un credit enorm” agențiilor de la fața locului care expun „crime de război”.

„Este atât de clar pentru întreaga lume acum. Acum [Rusia și-a lansat și și-a reorientat campania de a ocupa un nou teritoriu în estul Ucrainei, iar acum ne aflăm într-o fereastră critică în care vor pregăti scena pentru următoarea fază a acestui război”, a continuat Biden.

SUA și aliații săi „se mișcă cât mai repede posibil” pentru a furniza arme forțelor ucrainene pentru a-și apăra țara, a mai spus el.