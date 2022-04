Another #Russian general left with cargo-200



The funeral of the Deputy Commander of the 8th Army, Major General Vladimir Frolov, took place today in St. #Petersburg. He was slain by the #AFU in #Ukraine.



Thus, in 52 days of the war, Russia has already lost seven generals. pic.twitter.com/jyFjPnV5to

Presa occidentală a scris săptămâna trecută că forțele armate ale Rusiei au un nou comandant în Ucraina în persoana generalului Alexander Dvornikov, un veteran al războiului din Siria.

„Acel comandant are multă experiență în operațiunile rusești din Siria. Așa că ne așteptăm ca această comandă și controlul general să se îmbunătățească”, a declarat un oficial pentru BBC.

Potrivit acestuia, noua numire a fost făcută în încercarea de a îmbunătăți coordonarea între diferitele unități, deoarece grupurile rusești de luptă au fost organizate și comandate anterior separat.

Statele Unite au confirmat duminică că Dvornikov a fost numit în fruntea forțelor de invazie rusești, avertizând că acesta „are un CV ce include brutalitatea contra civililor în alte teatre de război”.