Pe unul din segmentele celor două rachete care au lovit în plin gara din Kramatorsk și a ucis zeci de civili care se îngrămădeau să fugă de război apare scris „за детей" ( „Za ditii” , trad. „pentru copii/în numele copiilor”).

Mulți pe internet au remarcat cele scrise pe unul din segmentele de rachetă ce au căzut în orașul din estul Ucrainei, în ideea în care cele scrise - „за детей" - au sensul de „răzbunare pentru copii”.

Unii au speculat că probabil ar fi o referire la cuvântul „детей" ce apărea scris mare, vizibil din satelit, în fața și în spatele teatrului din Mariupol, bombardat până la ruine de către ruși.

Alții au spus că aceste cuvinte sunt folosite și de propaganda rusă pentru a justifica „operațiunea militară specială” din Ucraina care ar fi ucis copii.

Last but not least: Reading people interpret «за детей» as if the attackers wanted to revenge children, “killed by Ukraine”. The reality is much worse. Russian nazi-like propaganda portrays the war in general as “for the children” as if \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 must die, so Russian children can live. pic.twitter.com/5ost9tHkpB

Another angle of the Tochka-U missile used in today railway station attack, with the words "For the (our) Children" written on the side. These are guided missiles, it's hard to see that this wasn't a deliberate attack on a known evacuation site. pic.twitter.com/K22FO0BGu8

Alți internauți au remarcat că segmentul de rachetă ar fi parte a unui sistem Tochka-U, un sistem de rachete balistice de origine sovietică și care, aparent, e operațional doar de partea Ucrainei. Rusia, teoretic, a avut și ea în inventar sistemul Tochka-U, dar l-a scos din uz în ultimii ani, înlocuindu-le cu rachetele Iskander.

Rusia a informat vineri dimineață că a lansat lovituri „de mare precizie” asupra unor gări din zona apropiată Kramatorskului, dar nu a dat mai multe detalii și nu a menționat Kramatorsk.

In relation to the attack in #Kramatorsk , it's worth noting that the Russian MoD stated today that they used "high-precision air-based missiles" to target Pokrovsk, Slavyansk and Barvenkovo railway stations. https://t.co/iIBkX5sTGX pic.twitter.com/t3DfoC3k4R

Ulterior apariției imaginilor sângeroase din Kramatorsk, Ministerul rus al Apărării a negat că forțele rusești ar fi fost responsabile pentru atac, potrivit agenției de presă RIA. Potrivit Moscovei racheta era de tipul Tochka-U folosit doar de armata ucraineană.

Cu toate acestea, mai multe comunițăți OSINT (open source intelligence) au remarcat că Rusia a dislocat și, cel mai probabil, folosit sisteme de rachete Tochka în timpul războiului din Ucraina.

În același timp, alte imagini surprinse arată lansarea a două rachete mari exact în momentele de dinaintea exploziilor din Kramatorsk.

The Russian media will lie to you that their army is not using this "old missile system." Here is a video from the beginning of April 2022. The Russians take "Tochka-U" from Ukraine to Belarus. They all have a tactical mark "V" pic.twitter.com/QCVyI4lyIT — Oleksandr Arhat (@olarhat) April 8, 2022

For the people claiming the Russians do not operate Tochka-U systems, they absolutely do.



The Russians are using ancient artifacts in Ukraine: T-72A, T-72AV, T-72B, 9A330 TLAR for original 9K330 Tor, Buk-M1 with 9M38M1 missiles, and yes, also Tochka-U. https://t.co/fkaoJi4Zxo — Kemal (@kemal_115) April 8, 2022

Shortly before the attack on Kramatorsk railway station, at around 10.25 AM, two missiles were launched from pro-Russian controlled Shakhtarsk city (DNR). The Kramatorsk railway station was also hit by two missiles, this could be the location from where it was launched. pic.twitter.com/u56ccrverl — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 8, 2022