Rușii au omorât toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani în timp ce se retrăgeau din Bucha, spune jurnalistul ucrainean Dmytro Komarov, potrivit Obozrevatel. Primarul orașului Bucha a spus că au murit bărbați, inclusiv un băiat de 14 ani, dar și femei de toate vârstele, potrivit AFP.

Potrivit lui Komarov, trupele ruse i-au legat pe oameni și i-au împușcat.

"Sunt lacrimi și durere. Sunt o mulțime de cadavre în oraș. (...). Au mâinile legate și capul împușcat. Aceasta coincide cu ceea ce mi s-a spus, că populația de aproximativ 18-60, toți tineri, sănătoși - au fost împușcați ", a spus Komarov.

Illia Ponomarenko, jurnalist la Kyiv Independent, a distribuit o imagine care ar confirma că oamenii au fost executați cu mâinile la spate

Hotnews a scris deja că, potrivit relatărilor AFP, doar pe o singură stradă din Bucha au fost găsite cadavrele a cel puțin 20 de bărbați îmbrăcați în civil.

Primarul Anatoli Fedoruk a spus că aproape 300 de persoane au trebuit înhumate "în gropi comune" la Bucha.

"La Bucha, am îngropat deja 280 de persoane în gropi comune", deoarece este imposibil să se facă acest lucru în cele trei cimitire ale municipalităţii, sub tirurile militarilor ruşi, a declarat prin telefon edilul oraşului pentru AFP.

„Acestea sunt consecințele ocupației ruse, ale acțiunilor” inamicului, a spus Fedoruk, care a subliniat că „toți acești oameni au fost împușcați”.

Primarul a spus că „bărbați și femei de toate vârstele” au murit. „Ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost un băiat de 14 ani”, potrivit acestuia.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo