Forțele ucrainene încă folosesc măsuri de protecție contra forțelor ruse în zonele din jurul capitalei Kiev, în ciuda declarațiilor Moscovei că își va reduce operațiunile militare în nordul țării, afirmații tratate cel puțin cu circumspecție de Ucraina și țările occidentale.

Potrivit unor imagini postate pe rețelele de socializare, pe o șosea aflată lângă Borodyanka, localitate aflată la nord-vest de Kiev (aproape de Irpin, recent recucerit de la ruși), au fost puse mine antitanc.

Într-un din clipurile video se poate vedea cum mașinile se strecoară printre mine, pentru a nu călca pe ele. De precizat însă că acestea, foarte probabil nu s-ar declanșa nici dacă ar trece peste ele, deoarece sunt menite să explodeze doar dacă înregistrează greutăți foarte mari, de exemplu dacă un tanc calcă peste ele.

Meanwhile Ukrainian drivers near Borodyanka of Kyiv region via @_catiko pic.twitter.com/WLRSLdhH5v