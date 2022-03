RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 28 Martie 2022, 22:54

HotNews.ro

Președintele american Joe Biden a spus că nu își retrage afirmația conform căreia președintele Vladimir Putin „nu poate rămâne la putere”, iar că aceasta reflectă propria „indignare morală”, relatează CNN. Totodată, liderul de la Casa Albă Președintele americana spus că nu îi pasă ce crede Vladimir Putin despre comentariul său că nu ar trebui să fie la putere în Rusia.

Joe Biden, discurs în Polonia Foto: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia

Președintele Biden a spus luni Casa Albă că nu retrage nimic, subliniind că nu își exprima o schimbare de politică, ci că își exprima o opinie bazată pe emoțiile sale din acea zi. „Exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de modul în care se comportă Putin și acțiunile acestui om”.

„Tocmai veneam de la acele familii”, a spus el, referindu-se la refugiații ucraineni din Varșovia.

„Nu exprimam atunci sau nu exprim acum o schimbare de politică”, a spus Biden.

„Nu îmi cer scuze pentru asta”, a spus el.

Biden a continuat: „Exprimam exact ceea ce am spus – exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de acest om. Nu am formulat o schimbare de politică. Și cred că știți, dacă va continua acest curs, va deveni un paria în întreaga lume și cine știe ce poate deveni acasă în termeni de sprijin”.

Biden a spus că sugestia că alți lideri ar putea contesta remarcile sale în timpul discursului său din Polonia nu a slăbit NATO.

„NATO nu a fost niciodată atât de puternică ca astăzi”, a spus Biden.

Biden spune că nu îi pasă dacă Putin crede că afirmațiile sale ar crește teniunea

"Nu-mi pasă ce crede el. Va face ceea ce va face", a spus Biden, întrebat de un reporter dacă este îngrijorat că Putin va vedea remarca ca pe o escaladare.

Biden a spus că este sceptic că Putin ar putea fi influențat de orice eveniment exterior, inclusiv remarca sa.

„Având în vedere comportamentul său recent, oamenii ar trebui să înțeleagă că va face ceea ce crede că ar trebui să facă, punct”, a spus Biden la Casa Albă.

"Nu este afectat de nimeni altcineva, inclusiv, din păcate, de propriii consilieri. Și ideea că va face ceva revoltător pentru că l-am numit fix ceea ce este (...), cred că nu este rațional.”

Declarațiile lui Biden a creat furie la Moscova.

Senatorul rus Konstantin Kosaciov, preşedintele Comitetului pentru afaceri externe din camera superioară a Parlamentului Rusiei, a declarat că Biden a făcut cu o "regularitate înspăimântătoare" afirmaţii care sunt mare grave decât crimele.

„Acest lucru nu trebuie să fie decis de domnul Biden”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ar trebui să fie doar o alegere a poporului Federației Ruse”.

Președintele american Joe Biden l-a calificat, sâmbătă, pe omologul său rus Vladimir Putin drept un „măcelar”, în timpul unei întâlniri cu refugiații ucraineni la Varșovia, relatează AFP.

Întrebat „ce crede despre Vladimir Putin, având în vedere ce le-a făcut acestor oameni”, Biden a răspuns cu o singură propoziție: „E un măcelar”.