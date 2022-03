RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 19 Martie 2022, 23:18

HotNews.ro

Trupa punk ucraineană Beton a obținut aprobarea formației The Clash pentru a înregistra o nouă versiune a cântecului ”London calling”. Kyiv Calling, înregistrată lângă linia frontului, are versuri care cheamă restul lumii să sprijine apărarea țării de invadatorii ruși, relatează The Guardian.

Kiev calling, imagine din videoclipul formatiei Beton Foto: Captura YouTube

Toate veniturile din ceea ce este acum catalogat drept „imn de război” vor merge către Mișcarea de Rezistență din Ucraina Liberă (FURM) pentru a ajuta la finanțarea unui sistem de comunicații pentru alertarea populației cu privire la amenințări.

În ultimele zile, cei trei membri ai formației Beton au rescris versurile hitului, după ce au primit permisiunea de la membrii supraviețuitori ai The Clash, pentru a transmite un mesaj de rezistență și de ridicare a moralului, precum și pentru a cere ajutor altor țări.

Noua piesă a fost mixată în Los Angeles de producătorul muzical Danny Saber, fost membru al trupei Black Grape care a lucrat cu David Bowie și Rolling Stones. Noile versuri fac aluzie la cererea Ucrainei de a intra în NATO, dar și la apelurile țării de a primi ajutor.

Cine sunt membrii trupei Beton

Membrii trupei lui Beton, Bohdan Hrynko, Oleg Hula și Andriy Zholob, au înregistrat Kyiv Calling într-un studio din Liov joia și vinerea trecută. Un videoclip al piesei prezintă, printre altele, imagini filmate de prietenii, familia, colegii și fanii trupei și surprinde unele dintre atacurile recente din orașe precum Harkiv și Kiev.

Muzicienii joacă acum și ei un rol activ în conflictul care a rănit și ucis mii de oameni în Ucraina. Zholob, chitarist și solist vocal, lucrează și ca medic ortoped și tratează victimele războiului și soldații, în timp ce Hrynko, baterist și solist vocal, precum și basistul și solistul Hula fac parte din apărarea teritorială și sunt gata să se alăture rezistenței atunci când li se solicită. Hrynko este arhitect, iar Hula este coproprietarul unei companii care furnizează aparatură de sunet și lumini pentru concerte și festivaluri.