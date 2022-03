RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 10 Martie 2022, 00:58

Ionut Baias • HotNews.ro

Bombardarea de către Rusia a unui spital de pediatrie din portul strategic al Ucrainei Mariupol, miercuri, este o „crimă de război”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video, potrivit AFP.

Volodimir Zelenski Foto: Handout / AFP / Profimedia

"Astăzi este ziua care definește totul. Cine este și de ce parte. Bombele rusești au căzut asupra unui spital și a unei maternități din Mariupol (...) Clădirile sunt distruse. În acest stadiu sunt 17 răniți. Resturile sunt excavate", el a spus.

„Ce fel de țară e Rusia de se teme de spitale și maternități și le distruge?”, a spus el, denunțând „atrocitățile” din Mariupol, supus unei blocade rusești de mai bine de o săptămână.

"Europeni! Ucraineni! Locuitori ai Mariupolului! Astăzi trebuie să ne unim pentru a condamna această crimă de război a Rusiei, care reflectă tot răul pe care invadatorii l-au făcut țării noastre", a adăugat Zelenski.

"Bombardamentul aerian este dovada finală. Dovada că are loc un genocid al ucrainenilor (...) Nu am fi făcut așa ceva niciodată și niciodată nu am fi comis o crimă de război ca aceasta în orașele Donețk sau Lugansk ți în nicio regiune", a spus el. , referindu-se la două orașe din estul Ucrainei deținute de separatiști pro-ruși.

Atacul asupra spitalului Mariupol de miercuri a stârnit indignare din partea Unicef ​​și a țărilor occidentale.

La Moscova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a afirmat, la rândul ei, în timpul unei conferințe de presă că „batalioanele naționaliste” ucrainene au făcut ca pacienții și personalul să părăsească spitalul pentru a-l folosi ca bază pentru atacuri.

Pe de altă parte, stau mărturie tragediei care a avut loc acolo imaginile cu femeile gravide care au fost scoase însângerate de sub dărmâmături.