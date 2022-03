RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 08 Martie 2022, 17:45

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Locuitorii din Odesa au transformat al treilea cel mai mare oraș al Ucrainei într-o fortăreață pe malul Mării Negre în așteptarea atacurilor rusești, relatează Radio Europa Liberă.

Locuitorii din Odesa pregatesc apararea orasului Foto: Lyashonok Nina-Ukrinform / Abaca Press / Profimedia Images

În noaptea zilei de luni înspre marți în portul oraşului Odesa s-au auzit trei sau patru explozii puternice, corespondenții BBC aflați la fața locului relatând că „ni s-a spus că sistemul de apărare ucrainean a doborât rachetele ruseşti care au fost lansate de pe una dintre navele de război situate în largul coastei aici”.

Odesa, al treilea oraș ca mărime a populației din Ucraina și cel mai important port la Marea Neagră al țării, reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale Moscovei.

Un cargou estonian s-a scufundat joia trecută lângă Odesa după o explozie, fiind suspectat la momentul respectiv că marina rusă ar fi folosit nava ca paravan pentru o debarcare respinsă de forțele ucrainene.

Rușii s-ar pregăti de un atac la Odesa, unul dintre obiectivele strategice ale invaziei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat la sfârșitul săptămânii trecută că Rusia s-ar pregăti să bombardeze Odesa, declarând că „va fi crimă de război. Va fi o crimă istorică!” în timpul unui discurs televizat.

Duminică, forţele ucrainene din oraş au susţinut că au lovit una dintre flotele ruse, provocând pagube semnificative, cu imagini pe reţelele de socializare care îi arată pe soldaţi sărbătorind.

Zilnic aici se aud sirene, începând cu ora 19.00, iar luni s-au auzit sirene de raid aerian mai bine de o oră, cu avertismente că navele ruseşti s-au repoziţionat în pregătirea unui atac.

Imaginile distribuite pe platformele social media arată locuitorii orașului-port ridicând obstacole și poziții defensive pentru apărarea Odesei, mai mulți rezidenți declarându-le reporterilor de la RFE că acesta nu va cădea în mâna rușilor.

Odesa is preparing for the worst. This is the Derybasivka Street, Odesa’s scenic pedestrian zone, usually filled with chic and creative restaurants and cafés… #Ukraine pic.twitter.com/vamvT4w2HM — Mattia Nelles (@mattia_n) March 6, 2022

brave people of odesa brace for imminent russian invasion from the seahttps://t.co/eowCD25OED pic.twitter.com/3rdxV67Ayx — maksym.eristavi \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6\uD83C\uDFF3️‍\uD83C\uDF08 (@MaximEristavi) March 1, 2022

