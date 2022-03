​Trupele ruse au intrat în oraşul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagră pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile regionale, citate de Reuters și Agerpres.

Harta invaziei rusesti in sudul Ucrainei, vineri Foto: UK MoD / Institute for the Study of War