Mii de cocktailuri Molotov au fost pregătite de locuitorii mai multor orașe ucrainene vizate de invazia Rusiei. La Odesa, sâmbătă seară zeci de oameni erau pe stradă, având pregătite cocktailuri Molotov.

Canalul TV Nexta a publicat imagini din Odesa, unde zeci de locuitori erau așezați pe asfalt, având lângă ei lăzi cu cocktailuri Molotov, în așteptarea soldaților ruși.

Citizens of #Odessa are ready to welcome invaders pic.twitter.com/L48WTWC3my

Și la Luțk, un oraș din regiunea Volînia, oamenii au confecționat peste patru mii de cocktailuri Molotov.

More than four thousand Molotov cocktails were prepared by the residents of #Lutsk to meet the “liberators”. pic.twitter.com/KOul9uRCq3