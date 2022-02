RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 25 Februarie 2022, 16:22

Gabriel Bejan • HotNews.ro

Un român din Cernăuți care a fugit de război în România ne-a povestit de ce nu a rămas acasă, să participe la mobilizarea generală a populației împotriva armatei ruse, și care era atmosfera printre oamenii din Bucovina de Nord în ziua în care Putin a atacat Ucraina.

Refugiatii ucraineni care intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret Foto: AGERPRES

Mii de ucraineni, unii dintre ei de etnie română, au trecut ieri și azi prin punctele de trece a frontierei dintre Ucraina și România, fugind din calea războiului.

Bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani nu au mai avut voie să plece din țară începând de aseară după ce președintele țării, Volodimir Zelensky, a introdus legea marțială în Ucraina și a emis și decretul de mobilizare generală. Practic, toți acești bărbați ar trebui să lupte în războiul cu Rusia.

Unii dintre bărbații ucraineni au apucat însă să treacă granița înainte de emiterea decretului. Mai jos este povestea unuia dintre aceștia: un bărbat, etnic român, din zona Cernăuți, Bucovina de Nord, tatăl a doi copii. La rugămintea acestuia i-am păstrat identitatea anonimă.

Pe teritoriul Ucrainei trăiesc în acest moment peste 400 de mii de vorbitori de limba română (din care 151 de mii sunt români, iar restul moldoveni). Numai în regiunea Cernăuți trăiesc 181 de mii de etnici români.

Spune-mi, te rog, care era atmosfera în orașul tău ieri când ai plecat.

Imediat ce au aflat din mass-media despre loviturile aeriene asupra unor aeroporturi, orașe, clădiri, oamenii au intrat în panică. Și așa erau foarte neliniștiți. Acum lumea se temea că atacurile vor fi în orașul lor.

Dar nordul Bucovinei nu e totuși la distanța mare de Kiev sau de locurile unde s-au desfășurat luptele?

Cu această iluzie au trăit cei din Cernăuți mult timp, până au aflat că la vreo 60 de kilometri, în vestul țării, a fost lovit aerian aeroportul din Ivano-Frankivsk. Și, de asemenea, în presă și pe rețelele sociale- acum nu știu cât e de adevărat că s-au scris și multe neadevăruri- au apărut informații că urmează să fie atacat și aeroportul din Cernăuți.

Lumea a văzut că nu e vorba doar de estul țării, Donbas, Harkov, ci oricând poate începe un eveniment tragic și în localitatea lor. Oamenii au început să-și ia copiii, soțiile, mamele i-au urcat în mașini și au început să plece spre vămi.

Ai avut probleme la trecerea frontierei? Tu ești bărbat și presupun că autoritățile te-au întrebat de ce treci, unde te duci….

Spre surprinderea multora, ieri, o parte din zi s-a permis bărbaților să treacă. Dar apoi, la un moment dat, cei de la vamă au spus că nu vor mai lăsa bărbații între 18 și 60 de ani. Deci cine a reușit a trecut, cine nu, nu.

Vorbești de autoritățile ucrainene, nu de cele din România…

Da, autoritățile române au fost foarte deschise și ne-au ajutat. Cei care au trecut vama au fost întâmpinați de cei din sudul Bucovinei, din Suceava, cu pâine cu apă cu ceai. Oamenii ne-au oferit cazare gratuită, transport, au venit niște firme cu autobuze, au transportat oameni în alte orașe. Deci lumea s-a purtat foarte frumos cu noi…

Pe la ce oră s-a oprit trecerea bărbaților din Ucraina spre România?

Până undeva pe la 10 seara sau chiar 11, s-a trecut. Eu am reușit să trec ziua, până în după-amiază. După aceea au început discuțiile că bărbații nu mai sunt lăsați să treacă. Mulți nu au experiență de luptă, nu știu să țină arma în mână…

Tu ce ar fi trebuit să faci dacă rămâneai în Ucraina având în vedere că s-a decretat mobilizarea generală?

Ca să fie clar, eu am trecut legal, mi s-a permis să trec granița. Acum trebuie să am o obligație sau o voce internă ca bărbat să mă întorc în țara mea și s-o apăr de dușmani. Am și citit undeva că președintele s-a adresat celor plecați să se întoarcă dacă pot, pentru că trebuie să apere statul. Fiecare în inima lui are această dilemă: să se întoarcă sau nu. Dacă mă întorc poate nu-mi mai văd soția, familia sau mama.

Și asta e o frică acum: lumea e înarmată. Poate unii nu sunt întregi la minte…

Românii din Bucovina de Nord sunt dispuși să lupte cu arma în mână pentru Ucraina?

Ieri dimineață, m-am trezit ca în orice altă zi, am plecat spre serviciu, am aflat din presă ce s-a întâmplat. Am văzut apoi că orașul era plin de mașini, era imposibil să ajungi undeva. Nu se găseau benzină și motorină în benzinării, toți cumpărau.

Am intrat într-o farmacie și se goleau rafturile. Apoi s-a introdus o limită la câte bucăți de medicamente puteau fi cumpărate de o persoană. Oamenii au intrat în panică și, normal, de la panică la panică s-a ajuns și la părăsirea țării. Cam asta a fost evoluția de ieri.

Dacă vorbim despre cât de dispuși erau nord-bucovinenii să lupte, răspunsul e că nord-bucovinenii nu prea sunt dispuși să lupte. Pentru că foarte puțini dintre ei au experiență de război, au fost în Donbas, au fost înrolați. Probabil că cei care au fost în 2014 în Donbas s-au înscris acum în rândurile armatei.

Ceilalți nu au fost la război, se tem de arme de împușcături. Nu-s profesioniști, habar nu au ce este o armată și ce e de făcut într-o astfel de situație. Mulți au decis să părăsească țara.

Dar în momentul acesta orice cetățean ucrainean poate primi o armă?

De fapt, după ce au văzut că Putin a atacat, autoritățile au anunțat că prin localități sunt puncte militare unde poate să ia armă. Eu nu știu în ce bază poate să primească un om o armă și ce poate să facă cu ea.

Și asta e o frică într-un fel: toată lumea e înarmată. Poate mulți nu sunt întregi la minte și asta se discuta pe la noi. Poate unii pot să folosească arma ca să tragă împotriva ocupanților iar alții Dumnezeu știe ce poate să facă.

Cum a fost trecerea prin Vama Siret?

Foarte aglomerată, se aștepta câte cinci-șase ore în mașini…Cele mai multe mașini nu erau din zona noastră, ci din Kiev, Harkov. Din Kiev cei mai mulți. Șoferii din Kiev povesteau că situația era dramatică că lumea se ascundea prin metrouri.

Ce scria presa ucraineană ieri?

Multe site-uri nu mergeau, nu se deschideau. Telefonia mobilă nu a funcționat normal, nu puteai să suni, semnalul ba apărea, ba dispărea. Eu nu știu cu ce era legat, posibil să fi fost și un atac cibernetic. Câteva posturi de televiziune au fost blocate. Oamenii știau informații din spuse… pe Instagram oamenii citeau despre mii de morți în Ucraina că fost luat orașul Kiev. Până la urmă nu a fost adevărat, dar chestii respective erau intens promovate și discutate. Clar era propagandă din partea Rusiei.

Te întreb din punct de vedere uman: cum este ca într-o zi să-ți abandonezi casa și să pleci? Aveai o casă acolo, aveai o viață…

Este foarte complicat. Trăim însă cu speranța că va fi bine și ne întoarcem. Dar unii se întreabă în felul următor: și așa Ucraina era un stat, unii zic vai de capul lui, nu prea dezvoltat. După ce au fost distruse drumuri, aeroporturi, stații electrice, ce o să mai fie de țara asta după război? Complicat, sărăcie după sărăcie.

Tu ce ai vrea să faci acum? Rămâi în România?

Urmăresc situația și văd. Poate rămân, poate plec mai departe. Colegii mei cu care am venit au plecat în alte state, Spania, Olanda..

Aveau rude acolo?

Nu, au plecat să muncească. Toți au plecat să muncească. Și români și ucraineni, toți au plecat să caute o muncă în afară, construcții. Nici măcar românii din zonă nu văd România ca pe o șansă de a găsi un serviciu bine plătit.

Chiar în aceeași zi, ieri, îmi spuneau colegii noștri că a fost coadă enormă la vama dintre România și Ungaria toate mașinile s-au adunat acolo. Mi-au zis băieții că au stat acolo de la 9 dimineața până la 3-4 după-amiază.