O ofensivă amplă a fost demarată joi la aeroportul Hostomel, la doar câțiva kilometri vest de Kiev. Imagini de pe rețelele sociale arată numeroase elicoptere militare rusești care atacă zona, prinse într-un schimb de focuri.

„Confirmat de către autoritățile ucrainene. O operațiune mare de asalt aerian cu elicoptere Mi-8 pe Aeroportul Internațional Antonov din Hostomel. Ministerul de Interne spune că Rusia a preluat controlul orașului. Foarte periculos; este la doar 15 minute vest de șoseaua de centură a capitalei”, anunță Livemapua.com

Din imaginile postate se poate observa schimbul intens de focuri, dar și cel puțin un elicopter rusesc de atac de tipul Kamov Ka-52 Aligator care a fost doborât.

\uD83D\uDED1\uD83D\uDED1\uD83D\uDED1Reports on social media of an ongoing aerial battle north to Kyiv (near Hostomel’) #Ukraine #Russia #Putin pic.twitter.com/8WzzcpPiTg

Another video of the Russian air assault operation in Hostomel. 2/ https://t.co/1VIKvxtoBv pic.twitter.com/Ro70r6df3R