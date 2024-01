POLITIC Vineri, 26 Ianuarie 2024, 12:40

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că a avut şi are discuţii cu foşti premieri, printre care şi Adrian Năstase, pentru a îşi adună informaţia necesară ca să ia deciziile corecte.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciolacu a fost întrebat la Realitatea Plus dacă îşi asumă guvernările anterioare ale Partidului Social Democrat.

„Nu îmi aduc aminte de vreo guvernare dezastruoasă a PSD. Nu ştiu, am văzut în ultimul timp că nu îl iubiţi foarte mult pe Adrian Năstase, dar a avut o guvernare de excepţie”, a susținut actualul premier.

„Am avut discuţii cu domnul Adrian Năstase şi am discuţii. (...) Este normal să am discuţii cu toţi foştii prim-miniştri, am avut şi cu domnul Tăriceanu, şi să îmi strâng informaţia necesară să iau deciziile corecte", a afirmat Marcel Ciolacu.

Acesta a mai spus că „prostii şi tâmpenii" au făcut foştii lideri ai PSD, „mai ales toţi cei care au pierdut alegerile pentru funcţia de preşedinte".

Declarațiile de apreciere ale lui Ciolacu la adresa lui Năstase vin în contextul în care cel care a fost premier în anii 2000-2004 este în centrul unui scandal major din lumea artei românești.

Istoricul de artă la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) legată de autenticitatea unor opere incluse în expoziția dedicată lui Victor Brauner. El spune că sunt cunoscute ca având mari probleme de autenticitate lucrările care fac parte din colecțiile fostului premier Adrian Năstase și ale fiilor acestuia, Andrei și Mihnea Năstase și recomandă să facă urgent o contraexpertiză realizată de experți internaționali în opera lui Brauner.

Luni, și istoricul de artă Pavel Șușară a acuzat că în trei expoziţii de la Muzeul Naţional de Artă - una dintre acestea fiind dedicată lui Victor Brauner - ar fi fost incluse „falsuri la limita ridicolului”.

​Adrian Năstase a reacționat spunând că este „un linșaj mediatic”. El a anunțat că a decis, ca „formă de protest” și dintr-un „sentiment de revoltă”, să retragă din expoziție toate lucrările care îi aparțin și acuză „o luptă subterană în MNAR, dar și în afara sa, pentru diverse curatorii”.