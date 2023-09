POLITIC Miercuri, 13 Septembrie 2023, 15:57

0

Liberalii și social-democrații din teritoriu nu văd cu ochi buni o alianță electorală și liste comune la alegerile din 2024. După ce în urmă cu o săptămână Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă le-au cerut social-democrațiilor și liberalilor să respecte un pact de neagresiune în teritoriu, opțiunea unei alianțe electorale și impunerea unor candidaturi pe liste comune îi irită pe liderii locali din PSD și PNL.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Calin

Cu mai puțin de un an până la primul rând de alegeri, social-democrații și liberalii din teritoriu au intrat deja în logica de campanie electorală și își dispută supremația la nivel local. Pe de o parte, s-au menținut animozitățile între PSD și PNL ca adversari politici (drept dovada sunt scandalurile și acuzațiile de racolări ale primarilor PSD și PNL) iar pe de altă parte, în țară liderii locali au menținut alianțele care i-au ajutat să câștige alegerile (PNL și USR mai au majorități în consiliile locale și județene).

Din culisele ședințelor PNL și PSD. Ce susținere au Ciucă și Ciolacu

În acest context, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au testat ideea unei alianțe electorale PSD-PNL la ședințele de partid cu liderii din teritoriu. În urma cu o săptămână le-a fost înaintat liderilor locali un pact de neagresiune între cele două partide. Conform surselor HotNews.ro reacția în ambele partide nu a fost una pozitivă, ci din contră.

„Au fost discuții în contradictoriu pe tema pactului de neagresiune. S-au ridicat colegi din teritoriu care și-au spus nemulțumirile Ce pact de neagresiune când ei ne atacă împreună cu USR-ul și ne fac plângeri penale și ne târăsc în instanță? Liberalii sunt în cădere liberă și normal că le-ar conveni să-și securizeze locurile. Noi ce interes avem să împărțim cu ei roadele muncii noastre după ce ne-au făcut numai mizerii în teritoriu. Sunt niște puncte pertinente despre care s-a vorbit puțin la Consiliul Național dar subiectul a fost închis repede de Paul Stănescu și de președinte”, a declarat un vicepreședinte PSD.

La PNL, în spatele ușilor închise, liderii liberali din teritoriu le-au cerut președintelui PNL Nicolae Ciucă și secretarului general Lucian Bode să vină cu o strategie și un proiect politic pentru 2024, refuzând să discute pe marginea pactului de neagresiune cu PSD.

„A fost ca la întâlnirea alcoolicilor anonimi. Toți și-au vărsat nemulțumirile. Au venit cu prostia aia de pact de neagresiune când în teritoriu PSD face presiuni asupra primariilor să vină la ei. Nu s-a votat nimic, nu s-a dat niciun cec în alb conducerii partidului să negociere ceva cu PSD, ci singurul lucru coerent care a ieșit din întâlnire a fost ca Bode și Ciucă să ne prezinte până la jumătatea lui octombrie o strategie politică pentru 2024” a declarat pentru HotNews.ro un lider PNL.

Liderii PNL din primul eșalon au evitat să-și spună punctul de vedere public cu privire la o alianță PSD-PNL. Contactați de HotNews.ro, lideri ca Gheorghe Flutur, Emil Boc, Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu și Raluca Turcan nu au dorit să comenteze o viitoare alianță cu PSD.

La PNL, Nicolae Ciucă are probleme cu liderii din Transilvania care se opun alianței electorale cu social-democrații, iar Marcel Ciolacu se confruntă cu opoziția lui Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Paul Stănescu, susțin surse politice.

Nicolae Ciucă și Lucian Bode ar avea girul președintelui Klaus Iohannis de a negocia cu PSD o alianță electorală, dar în momentul de față „discuțiile nu au avansat pentru că există o opoziție în ambele partide”.

„Discuțiile sunt blocate la candidatura comună pentru președinția României. Nici Ciolacu, nici Ciucă nu au găsit o soluție în ceea ce privește candidatura la prezidențiale. Nu pot veni în fata propriilor oameni și să le ceară să susțină principalul adversar în alegerile prezidențiale. De 20 de ani PSD nu a dat prezidentiabilul, iar Ciucă știe că dacă le propune liberalilor renunțarea la funcție i se va trage fotoliul de presedinte de sub fund”, susțin sursele HotNews.ro.

Lider PNL: Deja avem mari problem să explicăm colaborarea cu PSD

Liderii din teritoriu contactați de HotNews.ro recunosc că există probleme de compatibilitate, iar relațiile PSD-PNL la nivel local nu sunt unele de prietenie.

Președintele PNL Alba, Florin Roman, susține că este exclus să fie de acord cu alianță la nivel local cu PSD. Roman spune că PNL Alba a dat în 2020 cel ai mare număr de primari dintre toate organizațiile liberale și că, dacă Nicolae Ciucă, îi va cere să facă o astfel de alianță, refuzul va fi unul categoric.

„Nu voi vota niciodată o alianță cu PSD. PNL Alba este organizația care are cei mai mulți primari și ne opunem categoric unui astfel de proiect. Dacă nu au nevoie de voturile noastre să se ducă domnul Ciucă si să le ceară pe cele de la Olt, Dîmbovița, noi nu girăm și nu fraternizăm cu cel mai mare dușman al nostru”, spune președintele PNL Alba, Florin Roman.

Vicepreședintele PNL Maramureș Robert Sighartău spune că o astfel de discuție nu a avut loc în partid iar conducerea PNL trebuia să ia mandat pentru o astfel de negociere.

„O astfel de negociere cu PSD nu poate să înceapă fără un mandat din partea partidului. Mai mult de atât, cred că o astfel de discuție nu are cum să aibă loc fără un referendum intern pentru că este o decizie care afecteaza membrii PNL și electoratul de dreapta care ne-a votat și ne-a dat credit. Nu președintele și prim-vicepreședinții vor merge pe teren, în campanie electorală să convingă oamenii să-i voteze. În 2020 am convins electoratul anti-PSD să ne ofere votul și deja avem mari problem să explicăm colaborarea cu PSD”, spune Sighartău.

Vicepreședintele PNL avertizează conducerea că, dacă va alege să facă o alianță electorală cu PSD, va pierde masiv din electoratul tradițional. „O alianță cu PSD va da ocazia altor partide să crească mai mult. Personal cred că vor apărea un alt partid care va încerca să atragă electoratul dezamăgit de PNL. Este imposibil ca PNL și PSD să meargă împreună la alegerile din 2024. PNL nu va susține niciodată un candidat PSD la prezidențiale”, mai spune Sighartău.

Liderul PNL Dîmbovița, Virgil Guran, este de părere că o alianță cu PSD nu va ajuta cu nimic PNL și că cele două partide „ar câștiga mai multe voturi dacă ar merge separat, fiecare pe culoarul său” .

„Personal nu sunt de acord, dar dacă partidul votează și validează o astfel de alianță....Eu și când am intrat la guvernare cu PSD am votat împotrivă. PSD este adversarul nostru tradițional și nu cred că listele comune ne vor ajuta. PSD și PNL au electorat diferit și cred că dacă ar merge separat ar câștiga mai multe voturi, fiecare pe culoarul său.”, consideră Guran.

Liderul PNL Arad, Gheorghe Falcă, spune că opțiunea sa este un vot „total împotrivă” pentru că, în opinia sa, PNL arată „o slăbiciune” dacă renuntă la valorile dreapta să se alieze cu valorile socialiștilor.

„Eu sunt creștin democrat și totdeauna am respins politicile celor de stânga, socialiștii din România. Mai mult de atât am fost mereu în competiție cu socialiștii din România și întodeauna i-am învins cu ajutorul electoratului. Vorbind despre alegerile prezidențiale din 2024 nu pot fi de acord să candidăm pe o listă comună, părem fricoși. Eu cred că trebuie să ne organizăm mai bine, liderii noștri din PNL să comunice mai mult, oamenii competenți să iasă șa suprafață. Eu cred că în PNL există lideri cu mult respect față de electoratul de dreapta și cred că putem să ne luptăm pentru măsuri de dreapta. Numai așa nu vom mai fi politicieni fricoși și nu vom fi un partid care să ne fie teamă de stânga sau de extrema dreaptă și vom fi un partid care va primi încrederea oamenilor”, a declarat Gheorghe Falcă.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, neagă existența unui astfel de subiect. „Nu s-a discutat despre asa ceva, din punctul meu de vedere e un subiect fals, atâta timp cât nu a fost analizat sau măcar luat în discuție în forurile de conducere ale PNL, Bex, Bpn, Consiliul National. Hai să ne ocupăm de lucrurile serioase, reformele întârziate din PNRR, măsurile fiscale și mai ales restrângerea reală a cheltuielilor bugetare. O astfel de discuție despre o mare Alianță astăzi, nu ajută decât două forțe politice, AUR și USR/PMP, pentru că trădează o eventuală teamă a celor două mari partide de a nu câștiga alegerile de anul viitor”, sune Rareș Bogdan.

Social-democrații: Dacă președintele ne cere un nou act de caritate să salvăm PNL, vom discuta

De partea cealaltă, liderii PSD din teritoriu se arată deranjați de o posibilă alianță electorală cu PSD iar opțiunea unor candidaturi comune este inacceptabilă.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, exclude o astfel de alianță și posibilitate unor candidaturi comune cu PNL. „Ăștia de trei ani încoace au fost numai împotriva noastră. Personal nu sunt de acord. E foarte complicat. Aici am câștigat detașat și la municipiu și la județ toate alegerile. Lumea are încredere în noi, ne facem în continuare treaba și nu văd de ce am avea nevoie de niște oameni care au fost împotriva noastră în permanență chiar dacă la nivel central domnii Ciolacu și Ciucă s-au înțeles și mai puțin în PNL, unde sunt mai multe partide de fapt.”, se revoltă primarul.

Toma spune că înțelege nevoie stabilității politice dar nu vede rostul unei alianțe electorale cu PNL după ce liberalii au făcut „tot felul de mizerii și plângeri penale” împotriva sa iar atacurile politice la nivel local s-a coborât la un nivel foarte jos.

„Trebuie să se discute și cu mine aici pentru că nu este în regulă. Am fost bătaie de joc timp de trei ani. Nu sunt de acord, la Buzău vorbesc. Am competențe politice sunt prim-vicepreședinte la județ și sper să am si eu un cuvânt de spus. Interesul național la Buzău este să fim lăsați în pace și să ne vedem de treaba noastră. În ultimul sondaj la Buzău PNL este la 10 și AUR la 18%. După alegeri să se facă alianțe, până atunci fiecare pe picioarele luiȚ, mai spune primarul.

Liderul PSD Maramureș Gabriel Zetea consideră că orice opțiune politică trebuie discutată cu liderii politici la nivelul judetean.

„Așteptăm să vedem care este raționamentul și care ar fi motivele pentru a se face această alianță. La Maramureș nu-i iubim pe liberali care și-au păstrat alianța cu USR și ne atacă constant și ne blochează proiectele în administrația locală. Dacă partidul o cere și este nevoie de încă un act de caritate să salvăm PNL așa cum am făcut-o când am acceptat să intrăm la guvernare, și dacă președintele de partid ne va cere, vom discuta și vom vedea. Dacă și ei își vor schimba atitudinea. PNL este mai centrifug așa, liberalii sunt ca electronii migrează și se împrăștie în toate direcțiile

Liderul PSD de la Brăila Mihai Tudose a răspuns sec: „Eu nu văd posibilă o alianță. Nu vreau să spun mai multe”.