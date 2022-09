POLITIC Marți, 27 Septembrie 2022, 15:12

D. Popa • HotNews.ro

Ordonanţa pe energie a primit, marţi, un vot în comisiile din Senat. Preşedintele comisiei economice, industrii şi servicii, senatoul Daniel Zamfir a declarat după dezbateri că au scos o lege care aşază mult mai bine piaţa energetică şi că s-a introdus subvenţionarea preţului la energie pentru lăcaşele de cult, pentru producătorii de medicamente şi serviciile publice.

Lucrari in Senatul Romaniei Foto: AGERPRES

Proiectul de ordonanţă intră la vot în plenul Senatului, în această după-amiază.

”Am ţinut foarte mult ca aceste amendamente să fie adoptate, mai ales că, după cum aţi văzut, astăzi am adoptat, dacă nu mă înşel, vreo 38 - 40 de amendamente. Ordonanţa a fost foarte superficial făcută, din păcate. Regret şi faptul că ministrul Energiei nu a venit să susţină aceste lucruri, dar, în fine, ceea ce cred că este cel mai important e că am făcut, am scos o lege care aşază mult mai bine piaţa energetică şi aceste amendamente pe care noi le-am susţinut”, a spus preşedintele comisiei.

Daniel Zamfir a spus că prin amendamentele aduse, s-a introdus ”subvenţionarea preţului energiei pentru lăcaşele de cult, pentru producătorii de medicamente (..) şi nu în ultimul rând, am introdus şi serviciile publice, pentru că erau situaţii în care transportul în comun, tramvaiele, metroul, troleibuzele, trebuie categoric să intre cu acest mecanism de plafonare”.

”Scopul principal al legii este să calmăm piaţa de energie. Dacă rămânem exact în acelaşi mecanism de până acum, şi anume să fie încurajaţi producătorii şi traderii să meargă pe piaţa PZU nu e în regulă. Piaţa PZU a fost făcută tocmai ca să ai posibilitatea să-ţi achiziţionezi o energie suplimentară. Majoritatea energiei pe care tu o livrezi consumatorilor trebuie să fie achiziţionată prin contracte bilaterale, contracte la termen. Asta vrem să facem în această lege, să încurajăm ca şi aceste entităţi care au rămas, pe dinafară, gen aeroporturi şi aşa mai departe, să fie determinaţi să negocieze contracte bilaterale, pentru că până la urmă, şi mecanismul ăsta care se crease ca aceste instituţii cum e aeroportul, cum era metroul acum, CFR-ul şi alte instituţii publice să ajungă în zona furnizori de ultimă instanţă este de neacceptat”, a mai explicat Zamfir.

El a precizat că ”statul român nu este sac fără fund, statul român nu poate acoperi absolut toate nevoile care apar acum în piaţă, dar prin acest mecanism de sprijinire, de impulsionarea contractelor bilaterale cred că piaţa energetică se va stabiliza, iar preţurile vor fi undeva acceptabile”.

PSD acuză: o coaliţie absurdă, constituită adhoc din senatori ai PNL, USR şi AUR, subminează posibilitatea ca România să aibă energie proprie, la capacitate maximă, cât mai mult timp.

Senatorul Ştefan Radu Oprea a afirmat, după şedinţa comisiei, că ”o coaliţie absurdă, constituită adhoc din senatori ai PNL, USR şi AUR, subminează posibilitatea ca România să aibă energie proprie, la capacitate maximă, cât mai mult timp”.

”Din cauza lor, pentru că s-au abţinut la vot, n-a trecut în comisia de specialitate a Senatului amendamentul PSD şi UDMR la Legea Decarbonării, care scotea de pe lista închiderilor Complexul Energetic Paroşeni şi prelungea activitatea minelor Lonea şi Lupeni care-i asigură cărbunele necesar”, spune PSD.

Oprea arată: ”România are nevoie de energie! Orice resursă trebuie menţinută în funcţiune şi exploatată la capacitate maximă, dat fiind situaţia critică actuală dar şi de perspectivă. Nu se poate închide nimic fără să fie înlocuit cu ceva măcar echivalent! Acesta este principiul esenţial pe care baza căruia PSD acţionează pentru a face posibilă furnizarea de energie electrică populaţiei şi economiei, la un preţ cât mai suportabil”.

”PSD critică şi condamnă atitudinea de neînţeles a senatorilor PNL-USR-AUR, contrară profund interesului general şi îşi asumă responsabilitatea de a acţiona astfel încât forma finală a legii decarbonării să nu impună închideri absurde de capacităţi de producţie a energiei electrice, mai ales că în câţiva ani unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă se opreşte pentru retehnologizare”, mai afirmă senatorul.