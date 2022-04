POLITIC Joi, 28 Aprilie 2022, 11:53

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că propunerea lui Bogdan Licu trebuie privită prin prisma depolitizării Curții Constituționale.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

”Văd că numai după ce PSD a fost acuzat, aşa, într-un mod violent, de către anumite formaţiuni politice, chiar dacă sunt acum membre ale coaliţiei, că politizăm această instituţie, am depus o iniţiativă ca propunerile partidelor să nu făcut parte în ultimii zece ani, conform recomandării Comisiei de la Veneţia, dintr-un partid politic sau să fi făcut politică la un anumit nivel, mai ales parlamentar. Am venit cu o propunere din zona magistraților pentru CCR. Îmi asum această propunere. Categoric, şi eu am avut un cuvânt greu de spus”, a mai declarat liderul PSD.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor i-a audiat, miercuri, candidaţii propuşi pentru postul de judecător la Curtea Constituţională care va fi eliberat de actualul preşedinte al Curţii, Valer Dorneanu, al cărui mandat se încheie în această vară.

PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, în timp ce USR merge cu propunerea Cristi Danileţ. Parlamentul urmează să valideze mandatele a trei judecători CCR săptămâna viitoare.