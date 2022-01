Ciolacu îi răspunde primarului Capitalei: Mai e o opțiune: fie pleacă Nicușor Dan / PSD: Să vină cu soluţii la crizele pe care le-a provocat, nu să găsească vinovaţi iluzorii

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a fost întrebat vineri, într-o conferință de presă ce îi răspunde primarului Capitalei Nicușor Dan la solicitarea dacă susține greva STB sau dacă îi retrage sprijinul politic liderul de sindicat. Replica lui Ciolacu a fost scurtă: „Mai e o opțiune: fie pleacă Nicușor Dan". Social-democrații îl somează pe Nicușor Dan "să vină cu soluţii la crizele pe care le-a provocat, nu să găsească vinovaţi iluzorii".

”După un an şi jumătate de la învestire nu are nicio scuză, este primar şi are majoritate în Consiliul General. În loc să inventeze vinovăţii iluzorii, atunci când nu este concentrat pe angajările de la propriul cabinet, Nicuşor Dan trebuie să rezolve urgent problemele grave din Bucureşti, atât criza sistemului de termoficare, cât şi conflictul de muncă de la Societatea de Transport Bucureşti. Astfel de probleme, care nu doar afectează grav, ci pun chiar în pericol viaţa bucureştenilor, nu se rezolvă prin dispute sterile, ci prin decizii competente şi acţiuni eficiente. Asta aşteaptă bucureştenii de la primarul general, nu să dea ordine partidelor politice care se află în opoziţie la nivel de Consiliu general. Singurul partid căruia poate să-i dea ordine este USR – partidul pe care l-a înfiinţat şi care îi este complice la tot dezastrul pe care l-a creat în Capitală”, spun cei de la PSD.